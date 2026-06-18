【ステーキのあさくま】2日間限定「父の日シェアステーキ」を販売、サーロインやテンダーロインをシェアして楽しめる

「ステーキのあさくま」は、2026年6月20日･21日の2日間限定で、家族で囲んで分け合う「父の日シェアメニュー」を販売する。特典として、シェアメニューを注文した人にカップアイスを、お父さんには花火付きアイスをプレゼントする。

〈父の日シェアメニュー特別セット ラインアップ〉

◆サーロイン450g シェア(サラダバー2人分付き)

7,300円(税込 8,030円)

◆テンダーロイン200g×2枚 シェア(サラダバー2人分付き)

9,900円(税込 10,890円)

◆サーロイン300g & テンダーロイン200g シェア(サラダバー2人分付き)

9,500円(税込 10,450円)

◆追加サラダバー(カップアイス付き/1人前)

1,000円(税込 1,100円)

◆お子様サラダバー(ドリンクバー+カップアイス付き/1人前)

490円(税込 539円)

シェアメニューを注文した人にはカップアイスを、お父さんにはろうそくの代わりに花火を灯した特別仕様の「花火付きアイス」をプレゼントする。追加サラダバーやお子様サラダバーを注文することで、2〜4名で囲むシェアスタイルが楽しめる。

【父の日シェアメニューの画像はこちら】

〈父の日フェア実施店舗〉

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、浜松船越店、藤枝店、 富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店、学園都市店

【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店