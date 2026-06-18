【ステーキのあさくま】2日間限定「父の日シェアステーキ」を販売、サーロインやテンダーロインをシェアして楽しめる
「ステーキのあさくま」は、2026年6月20日･21日の2日間限定で、家族で囲んで分け合う「父の日シェアメニュー」を販売する。特典として、シェアメニューを注文した人にカップアイスを、お父さんには花火付きアイスをプレゼントする。〈父の日シェアメニュー特別セット ラインアップ〉
◆サーロイン450g シェア(サラダバー2人分付き)
7,300円(税込 8,030円)
◆テンダーロイン200g×2枚 シェア(サラダバー2人分付き)
9,900円(税込 10,890円)
◆サーロイン300g & テンダーロイン200g シェア(サラダバー2人分付き)
9,500円(税込 10,450円)
◆追加サラダバー(カップアイス付き/1人前)
1,000円(税込 1,100円)
◆お子様サラダバー(ドリンクバー+カップアイス付き/1人前)
490円(税込 539円)
シェアメニューを注文した人にはカップアイスを、お父さんにはろうそくの代わりに花火を灯した特別仕様の「花火付きアイス」をプレゼントする。追加サラダバーやお子様サラダバーを注文することで、2〜4名で囲むシェアスタイルが楽しめる。
【愛知県】
藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店
【三重県】
津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店
【岐阜県】
羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【岡山県】
岡山大元店
【静岡県】
函南店、浜松船越店、藤枝店、 富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【東京都】
八王子店
【神奈川県】
長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店
【千葉県】
南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】
狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】
牛久店、学園都市店
【大阪府】
西梅田ハービスプラザ店