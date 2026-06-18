【「UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」受注生産販売】 受注期間：6月19日12時～7月20日23時59分 お届け予定日：11月下旬

タカラトミーは、玩具「UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」を受注生産することを発表した。

本製品は、6月13日にB4ストアで発売されたサッカー日本代表Verのベイブレードで、強力な「一撃」と小刻みな「連撃」の性能を持つブレードに攻防両立したビットを組み合わせることで、あらゆる局面で相手に対応した動きを仕掛けるバランスタイプのベイブレードとなっている。

今回「ベイブレードX」の公式サイトにて本製品の受注生産実施を発表。6月19日よりECストア「JFA STORE」にて受付を開始する予定で、受注期間は7月20日23時59分までとなっている。

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) ＴＯＭＹ