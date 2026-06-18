キタンクラブは、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」を6月26日から全国のカプセルトイ売場にて順次発売する。全5種で、価格は1回500円。なお発売日は地域により多少異なる場合がある。

本商品は、サンリオのキャラクターとコラボレーションしたカプセルトイで、サンリオキャラクターズ置き時計シリーズの第3弾となる。

今回のテーマは「旅先からの贈り物」。ダンボール部分には、キャラクターたちをイメージしたステッカー風オリジナルデザインを施し、旅の思い出を詰め込んだ世界観が表現されている。

地図を手にしたハローキティや、リボン付きの麦わら帽子をかぶったマイメロディ、サングラス姿がよく似合うクロミなど、旅を楽しむキャラクターたちがラインナップされており、アウトドアスタイルのかわいらしい姿と、それぞれの小物も魅力の1つ。高さは約30～50mmで、並べて飾るとそれぞれの旅のシーンが伝わるような仕上がりになっている。

本商品は、フィギュアとして飾る楽しさはもちろん、置き時計としてもしっかり使える。液晶は時間表示に加え、日付・秒表示への切り替えが可能。電池交換ができるため、長く楽しめる。

ハローキティ

マイメロディ

ポチャッコ

クロミ

シナモロール

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