【S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド】 11月 発売予定 6月19日16時 予約受付開始 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド」を11月に発売する。価格は13,200円。6月19日16時から予約受付を開始する。

本製品は「侍戦隊シンケンジャー」に登場する「シンケンレッド」を真骨彫製法シリーズで再現したアクションフィギュア。スーツアクターの福沢博文氏の全身スキャンを行ない、骨格から造形している。

シンケンマルや秘伝ディスク2種、烈火大斬刀、ショドウフォン、獅子折神2種に加え交換用バックルと右腰のホルダーも付属。また左腰のホルダーはシンケンマルを下げるための大きいものと、アクション用の小さいタイプが付属する。

多数のオプションパーツが付属し、新しい決定版ともいえる「シンケンレッド」。本体の造形も再現度が高く、かなり魅力的な製品といえそうだ。

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