日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１８日、開催中のサッカーＷ杯北中米大会でアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）のＦＷリオネル・メッシ（３８）が史上最年長でハットトリックを決めたことを報じた。

史上最多６度目の出場となったメッシは１次リーグＪ組初戦となったアルゼンチン戦でハットトリックを達成。史上３チーム目の２連覇を狙うチームを３―０の白星発進に導いた。Ｗ杯で自身初のハットトリックで大会通算１６得点とし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。３８歳での１試合３得点は、２０１８年ロシアＷ杯で記録したポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドの３３歳１３０日を抜いて最年長記録となった。

木曜コメンテーターを務めるお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄は「メッシ選手はすごいと思っていたけど、この年齢でこのすごいハットトリックを決めるってさすがですよね」と感嘆。そして「日本が見たい最高の景色の先にこういう世界のスーパースターがいるんだなと思ったら、ますます日本代表を応援したくなります」と力を込めた。