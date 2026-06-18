巨人は１８日、東京ドームで「球団特別企画発表会」を開催。７月３１日から８月２日の東京ドームＤｅＮＡ３連戦でナイキの「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ（ジョーダンブランド）」とのコラボユニホームを着用すると発表した。

ジョーダンブランドの野球界とのコラボは初めて。

発表会には球団ファンクラブ「ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ」の会員４００人がグラウンド上で参加。その前に敷かれたレッドカーペット上を歩く形で、マルティネス投手、キャベッジ外野手、田中瑛斗投手、大勢投手、岸田行倫捕手の５選手が特別ユニホーム姿で登場した。

黒と赤の斬新なデザインに岸田は「野球界初ということで光栄。メチャクチャ格好いいな」とコメントした。

「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ」はバスケットボール殿堂入り選手であるマイケル・ジョーダン氏のレガシーを継承し、バスケットボールをルーツに持ちながらも、これまでスポーツの枠を超え、ストリートカルチャーやファッションを横断しながら“グレイトネス”を体現してきた。

ジョーダン氏自身も深い縁を持つベースボールというスポーツにおいて「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ」は日本を代表するプロ野球チームとの取り組みを通じ、競技の歴史とカルチャーの未来をつなぐ新たな試みに挑戦する。

今回のユニホームは、世界有数のストリートカルチャー都市である東京を舞台に、野球とファッション、そしてカルチャーが交差する新たなスタイルとして提示。コラボレーションでは「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ」と「読売ジャイアンツ」という、それぞれのフィールドにおいて革新を体現してきた２つのブランドが、その精神を現代において再解釈しているという。