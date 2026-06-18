「崩壊：スターレイル」より「S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー」がプレバンにて6月19日に予約開始
【S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー】 6月19日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：13,200円
6月19日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月19日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は13,200円。
本商品はゲーム「崩壊：スターレイル」に登場する「漆黒の剣 フレイムスティーラー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。ゲームクリエイティブチームの監修により、フレイムスティーラーの禍々しいデザインが再現され、2種の武器が付属し、劇中のようなアクションポーズを表現することができる。
マントは軟質パーツが採用され、台座にはキャラクターをイメージしたマーキングが印刷されている。
また、仮面を外した頭部パーツも付属し、差し替えにより両形態を再現可能。
S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー
6月19日16時より予約開始
12月 発送予定
価格：13,200円
サイズ：全高約170mm
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 17, 2026
『崩壊：スターレイル』より
「S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー」が商品化決定！
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ゲームクリエイティブチームの監修で、禍々しいデザインを再現！
魂ウェブ商店にて6月19日16時より予約受付開始！#t_shf #崩壊スターレイル #スターレイル pic.twitter.com/J2Iwwl6WIE
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