【S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー】 6月19日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月19日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は13,200円。

本商品はゲーム「崩壊：スターレイル」に登場する「漆黒の剣 フレイムスティーラー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。ゲームクリエイティブチームの監修により、フレイムスティーラーの禍々しいデザインが再現され、2種の武器が付属し、劇中のようなアクションポーズを表現することができる。

マントは軟質パーツが採用され、台座にはキャラクターをイメージしたマーキングが印刷されている。

また、仮面を外した頭部パーツも付属し、差し替えにより両形態を再現可能。

S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー

6月19日16時より予約開始

12月 発送予定

価格：13,200円

サイズ：全高約170mm

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