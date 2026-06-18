佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。



「健康ワンポイント」

この先しばらくは梅雨らしい天気が続きます。湿度が高く蒸し暑いため、熱中症対策が必要です。暑いと感じたら我慢せず、冷房を使うようにしましょう。冷房をつけていると体が冷えてしまうという方は、「ドライ」や「除湿」の機能を試してみてください。気温は変わらなくても、湿度が下がるだけで体感が大きく変わり、快適になることもあります。



「気温はどうなのか？」

18日の最高気温は、福岡市や北九州市、久留米市などで29℃の予想です。蒸し暑い一日でしょう。



「天気の予想」

梅雨空が広がります。一日を通して雲が多く、時折雨が降るでしょう。雨が降っていなくても必ず雨具をお持ちください。雷を伴って降る可能性もあります。



「洗濯はどうなのか？」

日差しはほとんど届きません。洗濯物は室内干しが安心でしょう。



「なのか間予報」

金曜日は天気が下り坂で、夜は本降りの雨でしょう。週末もお出かけにはあいにくの天気となります。特に土曜日は雨脚が強まり、土砂降りの予想です。気象情報に注意してお過ごしください。