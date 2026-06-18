

（C）2026 額賀澪/双葉社「沖晴くんの涙を殺して」製作委員会

広瀬アリスが映画『沖晴くんの涙を殺して』（2026年10月２日全国公開）に出演。2018年公開『巫女っちゃけん。』以来、８年ぶりの映画単独主演となる。広瀬は余命１年を宣告され故郷に戻ってきた音楽教師・踊場京香を演じる。

2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ原作「転職の魔王様」シリーズが話題となった額賀澪が手がける長編小説『沖晴くんの涙を殺して』（双葉文庫）が映画化することが決定した。2026年10月２日より全国公開される。

本作で広瀬アリスは余命１年を宣告され故郷に戻ってきた音楽教師・踊場京香を演じる。故郷で死と引き替えに「喜び」以外の感情を失った高校生・沖晴と出会うことにより、二人は死を抱える者同士として、自身の限りある人生に「生きる」をもたらしていき、次第に心を通わせていく。

広瀬アリスより「“生きる”という事に直面した京香と沖晴くんの人間物語だと思っています。京香を演じていくと、自然と自分の弱いところも愛そう。そんな優しい気持ちになれました」とコメント。

２０１８年、５月１０日の「コットンの日」を記念して国際綿花評議会が主催し開催されるイベントにて第１５回 CUTTON USA AWARD Miss COTTON USA を受賞。２０２２年エランドール賞新人賞を受賞。同年、第３３回日本ジュエリーベストドレッサー賞も受賞。2025 年には、日本テレビ系列「こんな私が神説教」で教師役として主演し話題となった。また、藤原竜也と共演する『全領域異常解決室』映画版が２０２７年春に 2 作連続で公開することが決定している。CMや企業アンバサダーとしても多数起用され、ドラマ・映画のみならずバラエティや情報番組でも活躍して人気を博している。

監督は、人間の感情の揺らぎや孤独、性や生と死の関わりを、絵画を思わせる詩的な映像と緻密な音響設計で繊細に描き、数々のヒット作を生み出している矢崎仁司。1980年、日本大学芸術学部映画学科在学中に発表した『風たちの午後』で監督デビュー。ヨコハマ映画祭自主製作映画賞を受賞し、海外映画祭でも注目された。1992 年に発表した『三月のライオン』ではベルリン国際映画祭フォーラム部門に招待され、ベルギー王室主催「ルイス・ブニュエル『黄金時代』賞」を受賞するなど国際的な注目を集める。文化庁芸術家海外研修員としてロンドンに留学中、ロンドン、パリ、東京を舞台に『花を摘む少女 虫を殺す少女』（2000年）を制作。『ストロベリーショートケイクス』（2006 年・魚喃キリコ原作）、『スイートリトルライズ』（2010 年・江國香織原作）、『太陽の坐る場所』（2014年・辻村深月原作）、『無伴奏』（2016年・小池真理子原作）、『さくら』（2020年・西加奈子原作）、『早乙女カナコの場合は』（2025年・柚木麻子原作）など、人気小説やコミックの実写化、豪華キャストを迎えた商業映画においてもその卓越した作家性を発揮し、映画の可能性に挑み続ける作風が国内外で高い評価を受けている監督。

【主演：広瀬アリス コメント全文】

生きていると笑ったり泣いたり怒ったり、沢山の感情になります。この作品はそんな多くの感情に触れながら、“生きる”という事に直面した京香と沖晴くんの人間物語だと思っています。綺麗事だけでは生きていけない世の中で、それぞれの悩みや葛藤と向かい合いながら、心と心を通じ合わせて生きていく2人を描いています。お芝居を通して、自分と向き合えた時間でもありました。京香を演じていくと、自然と自分の弱いところも愛そう。そんな優しい気持ちになれました。こんなにも日常が、そして感情が素晴らしく愛おしいものなのかと、そう思える映画になっています。

【原作者：額賀 澪（ぬかが・みお） コメント全文】

自分がこれまで書いてきた作品の中でも、『沖晴くんの涙を殺して』は特に思い入れの強い作品です。刊行直後に映画化の打診をいただき、長い時間をかけて完成したことをとても嬉しく思います。スタッフ・キャストの皆様をはじめ、多くの方が全力で作品に寄り添ってくださいました。「ネガティブな感情などなければどれほど楽に生きられるだろう」と思うことも多い日々の中で、怒りや悲しみや不安を感じるからこそ噛み締められる幸せがある。映画の中の京香や沖晴が、原作者である私にも改めて教えてくれました。