日常からレジャーまで、幅広いシーンで活躍するコンパクトSUV

日産キックス｜Nissan Kicks

「キックス」はSUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e‑POWER」による力強く滑らかな加速性能や、高い静粛性により、確かな支持を得てきた。

2代目となる新型キックスは、力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアに加え、大幅に燃費を向上させた第3世代「e‑POWER」や、同車初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e‑4ORCE」を採用し、日常からレジャーまで、幅広いシーンで活躍するコンパクトSUVへと進化を遂げた。

日産自動車で日本マーケティング&セールスを担当する執行職の杉本全氏はこのように述べている。

「『キックス』は、日産のコアモデルとして、日本市場で初となる第3世代『e‑POWER』を搭載し、電動化技術の価値をより多くのお客さまにお届けする重要なモデルです。デザイン、走り、快適性のすべてに日産ならではのこだわりを込め、大人の“遊び心”を刺激する一台に仕上げました」

フロントフェイスはアメフトのヘルメットから着想

日産キックスG｜Nissan Kicks G

新型のボディサイズは全長4365×全幅1800×全高1615（4WD車は1610）mmで、ホイールベースは2655mm。FF車で従来型と比べると、全長で75mm、全幅で40mm、全高で10mm大きくなった。ホイールベースは35mmのプラスだ。

エクステリアデザインは先進的で大胆なルックスとなり、力強く、アスリートのような存在感のある佇まいが表現された。アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得たフロントフェイスには、特徴的なシグニチャーランプが目を引く、水平基調でワイドなグリルを採用。

最上位の「G」グレードのバンパーなどの外装部品には上質な黒色グロス塗装を施し、「X」および「X＋」、「Xシンプルパッケージ」のフロントバンパーとサイドシル、リヤバンパーには、スニーカーソールから着想を得たディンプル（ポリゴン）パターンを採用することで、遊び心のある個性を表現している。リヤでは、特徴的な口の字型の黒いグラフィックと、車幅いっぱいに配置したテールランプにより、SUVらしい存在感を強調している。

ホイールサイズは「G」のみ19インチ（タイヤサイズは225/45R19）で、それ以外のグレードは17インチ（同215/60R17）を履く。

ボディカラーには、「e‑POWER」の先進性やクリーンさを表現した「レゾナンスブルー」を採用した2トーンをはじめ、全9種類をラインナップ。

日産キックスG｜Nissan Kicks G

インテリアは、モダンで開放的な居心地の良い空間を目指して開発。インストルメントパネル、センターコンソール、ドアトリムには、合皮やファブリック素材で仕立てたソフトマテリアルを採用し、上質さと触れた時の心地よさを追求している。

また、クラストップレベルのニールーム、ヘッドルーム、後席室内幅を確保するとともに、乗員の負担を軽減するゼログラビティーシートを後席左右にも採用し、後席の快適性を高めたのも見どころだ。

インパネにはGoogle搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムと、12.3インチのデュアルディスプレイを採用した統合型インターフェースディスプレイ（グレード別設定）を搭載し、インテリアの高品質感と直感的な操作性を向上させている。

WLTCモード燃費はFF車で最高25.7km/L、4WD車で最高21.5km/L

日産キックスG｜Nissan Kicks G

パワートレインは日本市場において初となる、モーター、発電機、インバーター、減速機、増速機の5つの主要構成部品を一体化した5-in-1「e‑POWER」電動ユニットを採用。これにより、小型・軽量化とともに高剛性化を実現している。さらに、98ps/115Nmを発する1.4L直列3気筒の発電特化型エンジン「HR14DDe」を組み合わせることで、パワートレイン全体として燃費性能、および静粛性を向上させている。

フロントモーターは143ps/315Nmを発揮し、WLTCモード燃費はFF車で最高25.7km/L、リヤに68ps/140Nmのモーターを搭載する4WD車で最高21.5km/Lをマークする。

4WD車には電動駆動4輪制御技術「e‑4ORCE」を採用。トルクを向上させたモーターとブレーキを統合制御することにより、コーナリングでの気持ちよい走りと快適な乗り心地を実現している。また、高剛性ボディと新設計のサスペンションにより、コーナリング時の安定した走りと、路面の段差における揺れを抑えた快適な乗り心地を両立。

4WD車にはまた、キックスとして初採用となる「SNOW」モードを設定し、雪道をはじめとするさまざまなシーンに応じた走りを提供する。

先進安全装備もさらに充実した。360°セーフティーアシストのもと、引き続きプロパイロットを全車標準装備するとともに、新たにフロントワイドビュー、インビジブルフードビュー、3Dビュー機能が搭載された「インテリジェントアラウンドビューモニター」を採用。見通しの悪い交差点や、フードで隠れた路面などの死角を可視化することで、ドライバーの視界をサポートし、運転時のストレスを低減する。

また、「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」は、認識性能の向上により交差点での歩行者や対向車、交差車両の検知性能を高めることで、衝突回避を支援。「インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）＆BSW（後側方車両検知警報）」、「RCTA（後退時車両検知警報）」も新たに搭載され、後側方の安全支援が強化された。

今夏発表予定のカスタムカー「ロッククリーク」を先行公開！

日産キックス・ロッククリーク｜Nissan Kicks Rock Creek

新型キックスの発表に合わせて、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は、新型キックスをベースにしたカスタムカー「ROCK CREEK（ロッククリーク）」を先行公開した。正式発表は今夏、発売は今冬の予定だ。

新型キックス・ロッククリークは、専用の内外装パーツや防水シートなどを装備し、アウトドアイメージを強調したモデル。エクステリアにはブラックを基調に、専用の3スロットシルバーを施したフロントグリル、溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントを配した専用のフロントプロテクター、アルミホイールなどを採用。

全体をブラック基調でコーディネイトしたインテリアは、アウトドアなどでシーンを選ばずに便利に使用できる防水シートを装備したほか、シート、ドアトリム、インストパッド、ステアリングなど随所にラバレッドのアクセントを施している。好評の「エクストレイル」に続いて、新型キックスにも設定する。

キックス・ロッククリークは、2WD車、および4WD（e‑4ORCE）車ともに設定される予定で、予定販売価格は2WD車が税込約400万円～、4WD車は税込約430万円～となる予定だ。

日産キックス・ロッククリーク先行情報サイト

https://www.autech.co.jp/sv/kicks_rockcreek/index.html

日産「キックス」モデルラインナップ

【FF車】

・Xシンプルパッケージ：299万9700円

・X：325万9300円

・X+：354万9700円

・G：389万8400円

【4WD車】

・X e-4ORCEシンプルパッケージ：334万9500円

・X e-4ORCE：359万9200円

・X+ e-4ORCE：388万9500円

・G e-4ORCE：424万8200円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

日産キックスG｜Nissan Kicks G

ボディサイズ：全長4365×全幅1800×全高1615［1610］mm

ホイールベース：2655mm

最低地上高：170mm（社内測定値）

最小回転半径：5.3m

乗車定員：5人

車両重量：1480［1590］kg

総排気量：1433cc

エンジン（発電用）：直列3気筒

最高出力：72kW（98ps）/6000rpm

最大トルク：115Nm（11.7kgf-m）/6000rpm

モーター最高出力：105kW（143ps）/4600-10700rpm

モーター最大トルク：315Nm（32kgf-m）/0-2700rpm

4WD車用リヤモーター最高出力：50kW（68ps）/3500-10000rpm

4WD車用リヤモーター最大トルク：140Nm（14.3kgf-m）/0-3300rpm

駆動方式：FF［4WD（e-4ORCE）］

WLTCモード燃費：23.4［20.1］km/L

※［ ］内はG e-4ORCE