ボクシングアマチュア7冠の中山聖也（19＝大橋）が8月19日の「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 159」（東京・後楽園ホール）で元アジア・スーパーフライ級王者ナッタポン・ジャンケーウ（タイ、19戦13勝9KO6敗）と52キロ契約6回戦で対戦することが決まった。18日、所属する大橋ジムが発表した。

アマ57勝30RSC1敗の超逸材で、東福岡高では高校総体3連覇、アジアユース選手権で金メダルに輝くなど高校6冠を達成。駒大進学後は関東大学リーグ戦で1年生ながら階級賞を獲得し、昨年11月の全日本選手権ではバンタム級で準優勝。今月10日に大橋ジム主催興行内で公開プロテストを受験し、合格していた。

1メートル71の左構えで、同じタイプの前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）のスタイルも参考にする長身サウスポー。大橋会長が「2年くらいで世界王者になるんじゃないか」と期待する逸材。フライ級を主戦場とし、世界5階級制覇を掲げている。

◇中山 聖也（なかやま・せいや）2006年（平18）11月7日生まれ、福岡市出身の19歳。サッカーと並行しながら6歳から地元のスタービーアマチュアボクシングスクールで競技を始める。進学した東福岡高では1年から高校総体3連覇。2年でアジアユース選手権で金メダルを獲得するなど高校6冠を達成。アマ57勝30RSC1敗。男3人、女1人の4人きょうだいの3男。1メートル71の左ボクサーファイター。