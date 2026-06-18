ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。家族4人の仲良し写真を公開した。

キケことE・ヘルナンデスは「サンティにとって初めてのファミリーデー！」と記し、マリアナ夫人、長女のペネロペちゃん、2月に生まれたばかりの第2子、サンティ君を抱く自身を合わせ、家族4人がドジャースタジアムのグラウンドで仲良く笑みを浮かべる写真を公開。赤いハーフパンツを履いたペネロペちゃんが可愛いポーズを披露するキュートな写真も投稿された。

この写真には「めっちゃ可愛い」「美しい家族」「キケが大好き 彼は家族をとても愛しているからね」などとコメントが寄せられた。

E・ヘルナンデスはオフに左肘手術を受け、開幕を負傷者リスト（IL）で迎え、5月25日（同26日）のロッキーズ戦でメジャー復帰。初打席でいきなり適時打を放つなど2打数2安打。翌26日（同27日）の同戦も3回に左翼ポール際へ今季1号を放ち、4回にも二塁打を放ったが、5回の守備から「左脇腹痛」で途中交代。27日（同28日）に「左脇腹の肉離れ」で再びIL入りし、2試合で無念の再離脱となった。