フジテレビの村瀬健プロデューサーが17日未明にXを更新。意味深投稿を行った。

18日午前1時19分に「やばいです。とんでもない才能に出会ってしまいました」と書き出した。続けて「2026年6月18日0時52分。あまりの衝撃に僕はこの才能と出会った時刻をここに記しておくことにします」と記述。「近い将来この才能が世界を席巻するのは間違いないです。このタイミングで出会えた幸せに感謝しつつ、一緒に何ができるかもう真剣に考えてます」とつづった。

このポストに対し「こんな熱いポストを見せられたら、ファンとしては期待値が爆上がりしてしまいます！ 続報待ってます！」「何時何分まで記録するほどの衝撃って凄いですね。今後のドラマか映画のキャスティングでしょうか？ ワクワクします！」「誰なんですかそれ、早く教えてほしいです」などと書き込まれていた。

村瀬氏は日本テレビに入社し、「14歳の母」（06年10月期）のプロデューサーとして知られる。フジテレビに移籍して以降は「silent」（22年10月期）「いちばんすきな花」（23年10月期）「海のはじまり」（24年7月期）と立て続けにヒットドラマを連発している。「silent」には川口春奈、Snow Man目黒蓮が出演し、社会現象を巻き起こした。