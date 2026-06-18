第１０８回全国高校野球選手権栃木大会の組み合わせ抽選会が１７日、宇都宮市の県総合教育センターで行われ、６１校５２チームの組み合わせが決まった。

大会は７月９日に開幕し、甲子園への切符をかけた熱戦が繰り広げられる。

今大会の最大の注目点は守備につかない選手が投手に代わって打席に立つ「指名打者（ＤＨ）制」の導入だ。今春の甲子園で初めて導入され、県内でも春の大会から導入されたが、夏は初めてになる。

ＤＨ制で、投手は投球に専念できるほか、高い打力がありながら守備が苦手なため出場できなかった選手にもチャンスが生まれる。チームの戦略にも幅が広がりそうだ。強豪私立の指導者は、「出場機会が広がるため、選手間の競争も激しくなりそうだ」と話す。

文星芸大付と佐野日大が軸、石橋・青藍泰斗にも注目

今大会の優勝候補と目されるのが春の県大会を制した文星芸大付と、春の甲子園に出場した佐野日大だ。

文星芸大付は県大会５試合で４２得点を挙げた強力打線と左腕エース津久井雷仁（３年）を擁し、２回戦で、連合チーム「鹿沼東・今市」―佐野松桜の勝者と対戦する。鈴木雄太主将（３年）は「どこが相手でもチームの強みである打撃を生かして勝つことに変わりはない。３年ぶりの夏の県大会優勝を目指す」と意気込んだ。

テンポのいい投球と制球力に定評のある鈴木有（３年）ら安定感のある投手陣がチームを引っ張る佐野日大は２回戦から登場し、宇都宮短大付―小山北桜の勝者と対戦する。

このほか、公立で唯一、春ベスト４の石橋や、春の県大会で打率７割弱を記録し首位打者となった川渕凌央（２年）をはじめ、高い打力を持つ昨夏覇者の青藍泰斗にも注目が集まる。

部員の少ない学校による「連合チーム」は、昨年と同じ５チームとなる。４月に開校した広域通信制高校サポート校「エイジェック高等学院」（栃木市沼和田町）が、栃木翔南・栃木農との連合チームとして初めて出場する。

選手宣誓は文星芸大付の鈴木雄太主将

またこの日、希望者３３人による抽選の結果、文星芸大付の鈴木主将が開会式の選手宣誓を務めることになった。鈴木主将は「３年前に甲子園出場を決めた時も先輩が県大会で選手宣誓を務めた。自分もそれに続けるように、どこの県よりも一番熱い夏にすると誓う宣誓をしたい」と話した。

会場は昨年と変わらず、宇都宮市のエイジェックスタジアム（県総合運動公園野球場）、清原球場、真岡市の真岡ハイトラ運動公園市民球場の３球場で開催される。

決勝は７月２６日午前９時、エイジェックスタジアムで行われる。