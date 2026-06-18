新潟アルビレックスＢＢは、星野曹樹選手と、2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。



【星野 曹樹(ほしのともき)選手】



■背番号

2

■ポジション

SF

■生年月日

1997年11月5日

■出身地

新潟県

■身長

195cm

■体重

90kg

■出身校

白鴎大学

■経歴

2020-22新潟アルビレックスＢＢ

2022-24群馬クレインサンダーズ

2024-25 仙台89ERS

2026-新潟アルビレックスＢＢ

■星野 曹樹選手 コメント

この度、新潟アルビレックスＢＢで再びプレーさせていただくことになりました星野曹樹です。多くの方々の支えとご尽力のおかげで再び地元新潟に戻る機会をいただけたこと大変嬉しく思います。新潟のために自分の持てる力のすべてを注ぎチームの勝利のために全力で戦います。最高のシーズンを作れるよう覚悟と責任を持って頑張りますので応援よろしくお願いいたします。

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

このたび、頼り甲斐のある仲間が帰って参りました。新潟ご出身でもある 星野 曹樹 さん。故郷への熱い熱い想いと共に、その恵まれた身体能力を活かし、コート上で思う存分暴れ回って頂くことを心より期待申し上げます。共に高みへと駆け上がりましょう！どうぞ宜しくお願いいたします。