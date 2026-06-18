テキサス州ラレドの幹線道路に墜落し分解したビジネスジェット機セスナ・サイテーション・ラティチュード＝17日/KGNS

ワシントン（CNN）米国各地でわずか4日間のうちに、軍用ジェット機2機、スカイダイビング用航空機1機、チャーター機1機が墜落した。

ワシントン州ヤキマ郡の山中では13日、海兵隊の戦闘機が墜落。周辺に居合わせた人々は巨大な火の玉が噴き上がる様子を撮影した。パイロットはパラシュートで脱出し無事だった。

その翌日、ミズーリ州バトラーではスカイダイビング用の飛行機が離陸直後に墜落し、乗客11人とパイロットが死亡した。搭乗者の家族らは空港で飛行機が墜落する様子を目撃した。

15日にはカリフォルニア州ロサンゼルス北東のエドワーズ空軍基地でB52戦略爆撃機が墜落。乗員8人が死亡した。8基のエンジンを搭載する巨大軍用機である同機は通常の試験任務中だったという。墜落時には黒煙が立ち上った。

さらに16日夜、6人を乗せたプライベートジェットがテキサス州ラレドの幹線道路に墜落した。1人が死亡したが、現場に居合わせた人々や警察は乗客が炎上する機体から脱出するのを手助けした。

4件の墜落事故が発生した時期があまりにも近かったため懸念を呼んでいるが、専門家らは、これらの事故につながりを示す兆候は全くみられないとし、実際に何が起きたのかを正確に知るにはそれぞれの調査結果を待つ必要があるとの見方を示している。

事故はいずれも大型商用旅客機のような規制を受けていない航空機に関わるものだった。2機は軍が管理しており、チャーター機とスカイダイビング機は連邦航空局（FAA）の規制下にあるものの、大手航空会社が運航する飛行機よりも規則は緩い。

これまでにそれぞれの事故についてわかっていることは以下のとおり。

海兵隊の戦闘機が墜落、パイロットは脱出

F/A18戦闘機「ホーネット」は現地時間13日正午ごろ、ワシントン州中南部で通常の訓練飛行中に墜落した。パイロットは機体から脱出し、地元当局に保護された。

パイロットは軽傷を負い、病院に搬送されたという。

海兵隊は「調査の完全性を保つため」追加の詳細は公表できないとした。

スカイダイビング機が離陸直後に墜落

スカイダイビング用のパシフィック・エアロスペースP750機がミズーリ州バトラーの幹線道路脇の地面に墜落した事故をめぐり、当局は16日、死亡した12人の名前を公表した。

バトラー記念空港によると、同機の高度は30〜60メートルにすら達しておらず、かろうじて木々の上を越えた程度だった。

飛行機は高度を上げようとしたが左に旋回して失速し、地面に落下する様子が目撃されている。

全米パラシュート協会は今回の件について、2019年にハワイ州モクレイアでビーチクラフトBE65双発機が墜落して以降でスカイダイビング機として最も多くの死者をだした墜落事故となったと述べている。

国家運輸安全委員会（NTSB）が墜落原因を調査している。

B52爆撃機が離陸直後に墜落、空軍基地の滑走路で炎上

B52「ストラトフォートレス」も15日午前11時20分にカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地から離陸しようとした際に墜落した。空軍当局者によると、同機はレーダー近代化計画（RMP）を支援する試験を実施する予定だった。

かろうじて地上を離れたものの滑走路脇に墜落した同機は、滑走路と砂地に黒い焼け跡を残した。

8人の乗員には兵員のほか、政府雇用の民間人、政府の請負業者が含まれていたという。

この事故は、B52爆撃機が関わった事案としては1982年以降で最も多くの死者を出した事故となった。

空軍が今後、墜落原因を調査する。

プライベートジェットが幹線道路に墜落

ビジネスジェット機セスナ・サイテーション・ラティチュードは16日午後6時18分ごろメキシコのサンホセデルカボを出発し、テキサス州オースティンに向かっていたが、問題が発生しラレドへ進路を変更した。

航空機追跡サイト「フライトレーダー24」のデータによると、同機は空港に向かって通常の降下を行っていたが、滑走路の約3キロ手前で高度を下げながら幹線道路のある右に旋回。幹線道路に墜落し、車に衝突して分解した。

その場に居合わせた人々や警察が駆けつけ、窓を割り、ドアを開けて乗客を救出した。

この事故で搭乗していた6人のうち1人が死亡。衝突された車両にいた1人は病院に搬送されたが、その後退院した。

ラレド市長は「今回の事故で多くの死者がでなかったことは奇跡というほかない」と述べた。

FAAの記録によれば、同機は2016年製。翼幅は約22メートルで、時速800キロ超で航行できる。

NTSBが調査を進める。