M!LK、サカナクション山口一郎と「夜の踊り子」ダンスコラボ 裏話明かす「面白すぎ」「最高」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】5人組ダンスボーカルグループ・ M!LKが6月16日、公式TikTokを更新。サカナクションの山口一郎とのコラボ動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5人組バンド、話題の“ミーム化”楽曲をカバー
M!LKとサカナクションは6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）に出席。今回、M!LKは「サカナクション 山口一郎さんと夜の踊り子踊らせていただきました」と紹介し、海外のSNS動画で使用されたことをきっかけにネットミーム化しているサカナクションの楽曲「夜の踊り子」（2012年）のコラボ動画を公開した。
動画では、山口が船首に立ってリズミカルに踊り、M!LKのメンバーが軽快にボートを漕ぐ姿を披露。楽曲の流行のきっかけとなったボートレースのダンスを再現し、最後には山口がM!LKの“滅ポーズ”も見せている。
この投稿にファンからは「ご本人とのコラボ熱すぎ」「再現度高い」「笑い声が聞こえてきそうなくらい楽しそう」「山口さん滅ポーズしてくれてる」「最高のコラボ」「何回も見ちゃう」「こんなことが起きるなんて…」「豪華すぎる」と反響が寄せられている。
また同日、山口も自身のX（旧Twitter）を更新。「滅！＃MAJ」とつづり、M!LKとともに“滅ポーズ”を決めたオフショットを公開した。
M!LKは5月12日にも「夜の踊り子」のダンス動画をTikTokに投稿。翌13日には、M!LKと同じ音楽レーベル「ビクターエンターテインメント」に所属する山口が、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）で、同社のM!LK担当者に「M!LKが『夜の踊り子』の踊りをアップしたら、オールナイトニッポンで『滅』を10回言う」と交換条件を提示していたことを告白。その約束がきっかけとなり、M!LKによるTikTok投稿が実現したと語っていた。
この放送には、視聴者から「面白すぎ」「素敵な交流」「微笑ましい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆M!LK、山口一郎とのコラボ動画公開
M!LKとサカナクションは6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）に出席。今回、M!LKは「サカナクション 山口一郎さんと夜の踊り子踊らせていただきました」と紹介し、海外のSNS動画で使用されたことをきっかけにネットミーム化しているサカナクションの楽曲「夜の踊り子」（2012年）のコラボ動画を公開した。
この投稿にファンからは「ご本人とのコラボ熱すぎ」「再現度高い」「笑い声が聞こえてきそうなくらい楽しそう」「山口さん滅ポーズしてくれてる」「最高のコラボ」「何回も見ちゃう」「こんなことが起きるなんて…」「豪華すぎる」と反響が寄せられている。
また同日、山口も自身のX（旧Twitter）を更新。「滅！＃MAJ」とつづり、M!LKとともに“滅ポーズ”を決めたオフショットを公開した。
◆山口一郎、M!LKとの“交換条件”明かす
M!LKは5月12日にも「夜の踊り子」のダンス動画をTikTokに投稿。翌13日には、M!LKと同じ音楽レーベル「ビクターエンターテインメント」に所属する山口が、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）で、同社のM!LK担当者に「M!LKが『夜の踊り子』の踊りをアップしたら、オールナイトニッポンで『滅』を10回言う」と交換条件を提示していたことを告白。その約束がきっかけとなり、M!LKによるTikTok投稿が実現したと語っていた。
この放送には、視聴者から「面白すぎ」「素敵な交流」「微笑ましい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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