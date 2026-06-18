チャンネル登録者数61万人の人気YouTuberグループ「積分サークル」が2026年6月13日に動画を更新。「非モテキャラ」メンバーだったキム・ヒョジュンさん（28）から、おめでたい報告があった。

「キムの新生活に幸あれ」

積分サークルは、大阪大学出身のメンバーで構成された、数学や理系ネタを扱うYouTuberグループ。メンバーは7人おり、今回の動画にはキムさんのほか、さるえるさん、わがさんが出演した。

動画の冒頭で、「ちょっと二人に言わなあかんことあって」と切り出したキムさん。「怖いトーンやなぁ」と恐るおそる聞くさるえるさんとわがさんに対し、「二人のおかげでな、俺に彼女ができたやんか」とまずは感謝。そしてキムさんは、「このたび同棲することになりました」と報告した。

現在、新居が決まり、住んでいる家の退去日も決まっているという。新居の内見や手続きはキムさんの彼女がすべてしてくれたそう。引越しの日も決まっているとのことだ。

しかし、準備などが苦手なキムさんは、引越しの荷造りがまったく終わっていないうえに、引越し業者も頼んでいないといい、「運ぶとかもやってほしい」と手伝いを二人に依頼。「そんな引っ越しある？」とツッコまれた。

驚きつつも「まぁまぁ面白そう」と、さるえるさんとわがさんは了承。カメラマンも含めた4人で引越し作業をすることとなった。

なんとか引越し作業を終えた後は、さるえるさんとわがさんからキムさんへ同棲祝いの美顔器を贈り、「キムの新生活に幸あれ」というテロップとともに締めくくられた。

コメント欄では、「シンプルにおめでとう案件すぎる」「キムさん初彼女で同棲までいったのか、本当に相性良いんだろうな私まで嬉しくなる」「キムさん彼女ができてから自信がついてきたのか顔つきとかも変わってきたし、どんどんかっこよくなってきてる」といった祝福の声が寄せられた。