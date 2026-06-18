「私的には～」はいい印象を与えない！気をつけたい「若者言葉」や「余計語」とは！？【頭がいい人の敬語の使い方】

「私的には～」はいい印象を与えない！気をつけたい「若者言葉」や「余計語」とは

「私的」はいい印象を与えない

「何気に」といった言い回しとは違い、意味がはっきりとわかり、当然のように使われている言い方の中にも、よく考えるとおかしいというものがあります。典型的なのが「私的」です。

「今日は2つのプランをおもちしました。私的にはこちらのほうがおすすめと考えているのですが・・・・・」

意味は通じますが、このような「的」の使い方はどうなのでしょう。「的」は本来「～のような」、「～ふうな」という意味で使われたり、「～上の」という意味で使われたりします。「兄は父親的な存在でした」、「それは事務的な問題です」といった具合ですね。「私的」は、このどちらにも当てはまりません。

つまり、「的」の本来の意味から離れた使われ方をしているわけです。社会的に認知されたものであっても、TPOを踏まえることは必要。ビジネスの場ではやはり、正確な言葉の使い方をすべきでしょう。

「私といたしましては、こちらのほうがおすすめと考えているのですが・・・・・・」

どうですか。聞く側の印象の違いは明らかではありませんか？

気をつけたい若者言葉

×NG

～は大丈夫ですか

なるほどですね

私的には～

〇OK

よろしいでしょうか/いかがでしょうか

さようですか

私といたしましては～/私は～と存じます

ビジネスでは必要ない「余計語」

～みたい、ていうか、何気に～、～って感じ

【出典】『頭がいい人の敬語の使い方』著：本郷陽二