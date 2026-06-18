シェフラーのキャリアグランドスラムなるか

今季3つ目のメジャー大会、全米オープンは、今年が126回目の開催となる。昨年大会の覇者JJ・スポーンがタイトル・ディフェンドに挑む今年の大会の舞台は、ニューヨーク州ロングアイランドの難コース、シネコックヒルズだ。

【写真】松山英樹、久常涼…今年挑む日本勢5名をチェック！

シネコックヒルズでは1896年に第2回全米オープンが開かれ、以来、同コースと全米オープンの関係は、通算130年に及んでいる。

1986年大会ではレイモンド・フロイドが優勝。1995年大会ではコーリー・ペイビン、2004年大会ではレティーフ・グーセン、2018年大会ではブルックス・ケプカが勝利した。そして今年は、シネコックヒルズで開かれる6度目の全米オープンとなる。

15日、プラクティス・ラウンドでシネコックヒルズのコースを歩くジョン・ラーム

米国、そして世界各国で行われた予選には、総勢1万201人がエントリーした。それらを勝ち抜いた62名と、母国ツアーなどを通じて出場資格を得た選手を合わせた156名が、6月18日から21日の4日間、シネコックヒルズで腕を競い合う。ここにはアマチュア選手20名、リブゴルフ選手13名も含まれている。

そもそも全米オープンは、米国のナショナル・チャンピオンを選び出すための大会として創設されたが、今年の出場選手の国籍は世界の25の国と地域にわたっている。ちなみに、アーニー・スベインソンという選手はアイスランド出身で、この国からの参加は大会史上初となる。

日本勢は、PGAツアーを主戦場とする松山英樹、久常涼に、日本予選を突破した大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平を加えた5名が挑む。

優勝候補の筆頭は、米国出身の29歳、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーだ。2022年と2024年にマスターズを制し、2025年に全米プロと全英オープンで勝利を挙げたシェフラーは、残る全米オープン・タイトルを手に入れれば、キャリアグランドスラム達成となるため、彼がタフなシネコックヒルズを攻略できるかどうかが大きく注目されている。

全米OP最難関コースをどう攻略？

シネコックヒルズは、これまで全米オープンが開催されてきた米国の数々の名コースの中でも最難関と言われるタフなコースだ。

海風が吹き付けるこのコースの地面はカチカチに固まっており、おまけに海風はとても気まぐれで、風の向きも強弱も目まぐるしく変化するため、風を読むことは、きわめて難しい。フェスキューと呼ばれるススキに似た草が生い茂るラフは、場所によっては膝まで隠れるほどの深さで、ラフと言うより「ススキ野」「荒野」と呼びたくなる。

グリーンもカチカチに干上がっており、大会の4日間は間違いなく超高速に設定されるため、選手たちは「こんなグリーンに、どうやって球を止めたらいいのか？」「どうやってパットしたらいいのか？」と頭を抱えることになる。

ちなみに、シネコックヒルズで前回開催された2018年大会は、ケプカの優勝スコアが通算1オーバー、2位のトミー・フリートウッドのスコアは通算2オーバーだった。

そして今年は、近ごろのハイテク技術の恩恵を受けている現代の選手たちが、クラブセッティングを少々変えながら、シネコックヒルズの攻略を試みるのではないかと予想されている。

ミニ・ドライバーに熱視線

具体的には、ドライバーと3番ウッドの間のクラブとしてミニ・ドライバーを投入し、グリーンを狙うクラブとして7番ウッドをバッグに入れる選手が増えると予測されている。

ミニ・ドライバーは、この5年ほどの間にPGAツアーで使用する選手が増え、すっかりお馴染みの存在となっている。ドライバーより飛距離はやや落ちるものの、コントロール性は格段に上がるため、深いラフを絶対的に避けたいシネコックヒルズでは大いに活躍すると見られている。

飛距離より正確性を求めるという意味では、3番ウッドという選択肢は、そもそもある。だが、ミニ・ドライバーは3番ウッドよりヘッドがやや大きく作られているため、3番ウッドより打ちやすく、風にも強いとされている。

米メディアによると、主要なゴルフ用具メーカーの中では、ピンだけがミニ・ドライバーをツアー選手向けに限定して製造しているそうだが、タイトリストやテーラーメイド、キャラウェイ、コブラ、PXGからは、一般ゴルファー向けにも販売されているとのこと。興味ある方は、一度、試してみてはいかがだろうか。

また、高弾道が得やすい7番ウッドでグリーンを狙っていけば、カチカチの高速グリーンでも球を止めやすくなると思われるため、日ごろは7番ウッドを使わない選手も、シネコックヒルズ攻略の武器として、7番ウッドを投入するのではないかと予想されている。

ゴルフ界にプチ旋風を起こす21歳

ところで、ちょっと風変わりな注目を集めているアマチュア選手もいる。

21歳の米国人選手、ジャクソン・コイヴンは、オーバーン大学在学中に米国のカレッジゴルフ界で大活躍し、通算11勝を挙げて栄えあるベン・ホーガン・アワードを2度も受賞。昨年はトップアマチュアに授けられるマーク・マコーミック・メダルを受賞し、その資格で今年の全米オープンや全英オープンの出場権を得た。

その出場資格は、アマチュアのままなら有効だが、大会前にプロ転向したら、その時点で無効になる。しかし、早くプロ転向したくてウズウズしているコイヴンは、この全米オープンにはアマチュア資格のままで出場するものの、その直後にプロ転向して、すでに出場資格を得ているPGAツアーに本格参戦することを、昨年暮れに宣言した。

「7月の全英オープンまで待っていられない。プロ転向は、タイミングや時期が大事だ」と語ったコイヴン。今年7月の全英オープンへの切符は、PGAツアーのデビュー戦となるジョンディア・クラシックで「自力で手に入れる」と強気である。

そんなコイヴンが、このほど、あのマルボンとアパレル契約を結んだため、より一層大きな注目を集めている。

マルボンは、そもそもはストリート・ファッション主体のアパレル・メーカーだったが、オーナー夫妻のゴルフ好きが高じてゴルフウエアの製造販売に乗り出し、まず、オーストラリア出身で全米プロ覇者のジェイソン・デイとアパレル契約を結んだ。

従来のゴルフウエアと比べると異色のマルボンは、「グランパ（祖父）がクローゼットから引っ張り出してきたみたいなウエアだ」などと言われたことがあった。

「我がマルボンのアンバサダーにピッタリ」

2024年マスターズでデイが着用した派手なベストは、「オーガスタ・ナショナルにはふさわしくない」と判断され、オーガスタ・ナショナルのオフィシャルから「そのベストを脱ぐことはできますか？」と直接告げられたデイが、すぐさまベストを脱ぐという珍事が起こった。

しかし、その直後から、マルボンには「デイが脱がされたベストと同じものが欲しい」というリクエストが殺到する珍現象も起こった。ウエアの好みは人それぞれだが、ともあれマルボンは、今では多くのゴルフファンから親しまれている。

マルボンとアパレル契約を結んだスタッフ・プレーヤーも増えつつある。最初はデイ一人だけだったが、女子選手のチャーリー・ハルも契約し、男子では米国の長年のスター選手であるフレッド・カプルス、そしてイム・ソンジェやアンソニー・キムも続いて契約した。

そして今回、米ゴルフ界の期待の大型新人となるコイヴンと契約したマルボンは大喜びしている様子である。

「コイヴンは異色で突出している選手。我がマルボンのアンバサダーにピッタリだ」

さっそく全米オープンからマルボンのウエアを着用するというコイヴンも、うれしそうにこう語った。

「みんなが着ているゴルフウエアと少し異なるウエアという意味で、僕はマルボンのウエアがとても気に入っている。これからは、ゴルフコースだけではなく、どこに行くときも、マルボンを着ていこうと思っている」

マルボン・ファミリーとなったデイとコイヴンは、果たして、どんな出で立ちでシネコックヒルズに現れ、どんなウエアで4日間を戦うのか。

全米オープン開幕を控え、優勝予想とはまた別に、そんな興味と関心も高まっている。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部