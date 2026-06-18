通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.70 5.64 5.98 6.94
1MO 6.18 5.13 5.86 5.99
3MO 7.36 5.39 6.53 6.41
6MO 8.11 5.59 7.15 6.77
9MO 8.32 5.81 7.47 6.97
1YR 8.54 6.21 7.84 7.19
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.55 7.79 6.71
1MO 6.12 7.21 6.10
3MO 6.96 7.76 6.42
6MO 7.74 8.28 6.72
9MO 8.13 8.56 6.88
1YR 8.42 8.85 7.10
東京時間10:42現在 参考値
日銀、米FOMCとイベントをクリアし、短期ボラは低下
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東京時間10:42現在 参考値
日銀、米FOMCとイベントをクリアし、短期ボラは低下