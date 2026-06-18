「英語が話せるようになりたい」「新しい自分を見つけたい」「英語を使って海外でキャリアを築きたい」――。輝かしい未来への希望を胸に抱いて、多くの若者が海外を目指すワーキングホリデー（以下、ワーホリ）。しかし、「ワーホリ国際大学校」の学長として、これまでに計300件以上の相談に応じてきた筆者は、そんなキラキラとしたイメージとは異なる、厳しい現実を目の当たりにしてきました。たとえ同じ制度のもと、同じ期間、同じ渡航先を選んだとしても、人生を変えるほどのキャリアアップに繋がる人がいる一方で、何の学びを得ることもできないまま“皿洗いだけの1年”を送る人も決して少なくありません。これはワーホリの現場で実際に起きていることです。【水元健太／ワーホリ国際大学校学長】

【写真を見る】「1年間皿洗いだけして過ごしました」…筆者の水元さんのもとには相談者から”驚きのワーホリ体験”が寄せられる。

ワーホリの意味を変えた「コロナ禍」

まずは、現状を紐解いていきましょう。

「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために

かつてワーホリの目的といえば、「外国語圏での生活」「語学力アップ」「人生経験」といった異文化での体験を前提とするものが定番でした。一般的に参加できるのは“18歳から30歳まで”という年齢制限はあるものの、比較的気軽に取得できるビザであり、日本では味わえない海外での生活を1年間に亘って経験することができます（※国によって滞在期間に違いがあります）。

ところが、コロナ禍の影響でワーホリをめぐる環境は変化しました。一時はほぼ全ての国への渡航が止まり、渡航が再開されると今度はワーホリに関するルールや目的が一変しました。

コロナ禍以前には、ワーホリ時の勤務先は現地で探すしかありませんでした。それがアフターコロナになると、事前に日本国内でワーホリ先での職場探しができるようになりました。また、円安と国内賃金の停滞に伴って、ワーホリは「出稼ぎ」や「キャリア設計」、あるいは、就職面接で尋ねられる「学生時代に力を入れたこと（ガクチカ）」を充実させる手段として人気を博しているのです。

結果、日本の倍近い時給をもらいながら貴重な学びの機会を得たり、海外の有名企業でインターン生としてグローバル人材へのステップアップを果たしている若者がいるわけですが、一方で、学びも経験も得られない“空白の1年”を無為に過ごす若者が多数存在するのも事実です。なぜそうした“二極化”が生じてしまうのでしょうか。

これまで多くの方々のワーホリに関する相談に乗ってきた筆者は、こんな声をよく耳にします。「せっかくワーホリへ行ったのに何も変わらなかった……」「人生が狂ってしまった」。実は、そう感じる方には共通するパターンがあります。それでは、ワーホリに失敗する代表的な2つのケースを紹介させてください。

（1）「英語を現地で学びながら働こう」と思っている

環境を変えれば言葉は何とかなる――。確かにその通りかもしれません。ただ、想像してみてください。もし、いまあなたの目の前に何語を喋っているのか全くわからない相手がいたとしたら一緒に仕事ができると思いますか。日本語が全く分からない外国人観光客に道案内をするくらいならばともかく、「一緒に仕事をする」のはかなり難しそうですよね。

たとえば、Aさんは「現地の語学学校に通えばきっと英語が話せるようになる」と語学習得を目的に渡航しました。しかし、当時のAさんは英語がほとんど話せない状態だったため、外国人の先生の授業を受けても、質問が上手くできませんでした。そして、十分に内容を理解できないまま授業が進み、英語習得はおろか、満足にアルバイトもできずに帰国することになったのです。

せっかく語学習得のために海外を訪れたのに、Aさんは目的が果たせなかった。そんなAさんは、帰国後に筆者の授業を受けて英語が話せるようになりました。「英語圏の国に住んで、英語を話せないまま帰国するなんて、そんなことある？」と感じるもしれません。しかし、現地でコミュニケーションの壁を感じたことで、学びへの積極性を失う人は決して少なくありません。そして、居心地の良い日本人コミュニティに居場所を求めてしまいます。気づけば日本語と簡単な英語だけで生活が完結し、語学力はほとんど伸びずに1年が過ぎるのです。ワーホリにおいても、最低限の意思疎通ができる英語力は渡航前に必須と言えます。

（2）ワーホリの目的が「自分探し」

もちろん、ワーホリへ行く際に目的があることはとても重要です。とはいえ、漠然とした目的は、漠然とした結果しか生みません。「何かを変えたい」という感覚は否定しませんが、「1年後に何ができるようになっていたいか」という具体的なゴールを設定せずに渡航すると、時間だけが過ぎていきます。

Bさんは、いまの自分を変えるため、みんなとは違った経験を積みたいと考えてワーホリへ参加しました。学校やエージェントから紹介された勤務先は、現地の日本食レストランでした。結局、Bさんはそこで皿洗いのアルバイトをして生活費を稼ぎながら、バカンス気分で悠々自適な1年間を過ごしました。

おかしいと思いませんか？「みんなと違う経験がしたい」「新しい自分を見つけたい」と日本を飛び出したはずなのに、気づけば日本の飲食店でも経験できる仕事のルーティンを毎日こなしていただけなのです。確かに、ワーホリで外国に長期滞在したこと自体は、特別な経験だったかもしれません。帰国後に企業の採用面接を受ける際には、「ワーキングホリデーを利用して1年間海外で生活し、現地の飲食店で勤務した経験があります」と胸を張ることでしょう。しかし、採用担当者はおそらく次のように感じるはずです。「海外で皿洗いのアルバイトをしていた人をなぜ採用しなければならないのか」と。つまり、ゴール設定の甘いワーホリは、就職に有利なキャリア構築ではなく、履歴書の空白を埋める効果しかないのです。

「ワーホリに失敗する」の真意

ワーホリ人気が再燃するなか、人気のある渡航先では“皿洗い”のような単純作業ですら職にありつけず、現地の炊き出しに並ぶ若者の姿も報道されました。ワーホリビザは残っているのに生活苦が原因で帰国せざるを得ないケースも相次いでいます。

泣く泣く帰国したという相談者やその親御さんから「支援のあり方」や「円安」を嘆く声を聞くたびに、もっと早く相談に乗りたかったとの思いに駆られます。

しかし、脆弱な支援体制や、厳しい社会環境だけがシビアな現実を招いているのかといえば、そうとは言い切れません。ワーホリを志す若者の皆さんには「自分を変えたい」という思いを大事にしつつ、人生の分岐点を無駄にしないため、いま一度、冷静に立ち止まって具体的な「目的」について考えてほしいと思います。

水元健太（みずもと けんた）

広島大学第四類社会基盤環境工学、広島大学大学院工学研究科（社会基盤環境工学課程）卒業。現在は、ワーホリ国際大学校学長、株式会社フリーア代表取締役を務めながら、立教大学兼任講師として教壇に立つ。

デイリー新潮編集部