俳優の日向亘、伊東蒼、藤原大祐が１８日、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ブラッサム」（２０２６年秋スタート）で、主人公・葉野珠（石橋静河）のきょうだいを演じることが発表された。

珠の弟・葉野守を演じる日向は「このお仕事をはじめてからずっと願い続けてきた連続テレビ小説への出演を今回『ブラッサム』で叶えることが出来ました」と感激。「“守”という名前のように、自分の愛する人たちを大きく包み込むような優しさを持ち、時に安心感を与えられる存在になれるよう精一杯努めてまいります！」と意欲を語った。

珠の妹・葉野俊子を演じる伊東は「おかえりモネ」（２０２１年）に続き２度目の朝ドラ出演。「石橋さんを中心に温かく柔らかい空気でいっぱいで、この中で紡がれる『ブラッサム』という作品、そしてそこへ参加できることが既に楽しみでワクワクしています」と楽しみにしている。「沢山の方に愛していただけるように、そして姉・珠さんの人生のそばに俊子として存在できるように、俊子の人生を愛を持って、大切に演じたいと思います」とコメントした。

珠の弟・葉野英男を演じる藤原は朝ドラ初出演。「ＮＨＫの夜ドラ『柚木さんちの四兄弟。』では長男の役どころだったので、四兄弟に何かと縁を感じています。末っ子らしく。天真爛漫（らんまん）に。葉野家を楽しみたいと思います。『ブラッサム』に携われることを誇りに。精一杯、頑張ります！」と意気込んだ。

制作統括の村山峻平氏は「作家・葉野珠にとっても、弟・妹との再会が新しいステージへとつながっていきます。日向さん、伊東さん、藤原さんというフレッシュで熱量のある俳優の方々と早く撮影現場でご一緒できること、スタッフ一同楽しみにしています」とコメントした。