物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は5月21日に亡くなった橋本淳さんを取り上げる。

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「ごく普通の言葉で場面を切り取る」

橋本淳さんの名を知らずとも作詞した「ブルー・ライト・ヨコハマ」は聴き覚えがあるだろう。1968年、いしだあゆみさんが歌い、150万枚を売り上げた名曲だ。筒美京平さんの作曲による斬新なリズムと物憂げなメロディー、いしださんの声もあっての大ヒットだが、橋本さんの作詞の魅力が凝縮されている。

情景描写は“街の灯り”“ブルー・ライト”程度。二人の恋模様もはっきり分からない。最小限の言葉なのにしゃれた場面が浮かび、心情が伝わってくる。

橋本淳さん

音楽評論家の増渕英紀さんは振り返る。

「歌詞でストーリーを表現するより、ごく普通の言葉で場面を切り取る。説明的にならず聴く人がさまざまに想像し解釈できるのです。歌詞中の“小舟のように”という短い例えだけで、揺れる女心、今の幸せに潜む陰りや不安定さなど複数の要素を見事に表現してしまう。全てを言わない奥ゆかしさがあります。愛の色合いには寂しげなブルーを使う。言葉の選び方が秀逸で、浮かび上がるイメージを大切にしていました」

“ヨコハマ”とカタカナで表したのは現実の横浜ではないからと考えは誠実。着陸間際の飛行機から眺めたカンヌの夜景の美しさに目を奪われたのが発想の原点だという。心に残った出来事を土台に空想と融合させて歌詞を生み出した。

日本オリジナルのポップス

39年、東京生まれ。本名は与田準介。父は著名な児童文学作家で童謡の作詞でも知られる与田準一さん。わが子を作家にしたいと、檀一雄や梅崎春生の元へ書生に出した。そこで橋本さんが得た経験は物事の捉え方やイメージの膨らませ方の支えになったという。

青山学院大学在学中、作曲家のすぎやまこういちさんと出会う。大学でジャズバンドの一員なら大丈夫、といきなり作詞を託された。卒業後も付き人をしながら作詞に応じ、鍛えられた。

音楽評論家で尚美学園大学名誉教授の富澤一誠さんは語る。

「すぎやまさんは洋楽の模倣ではない日本オリジナルのポップスを作り、世界で通用するミュージシャンを出そうと動き始めた。それを作詞面で支えた先駆者が橋本さんです。日本のポップスの歴史を見渡す時、橋本さんの果たした役割はもっと高く評価されていい」

人気作を次々に

スウェーデンを訪れた際、古城を改築したホテルに宿泊した経験から作詞したジャッキー吉川とブルー・コメッツの「ブルー・シャトウ」が67年に大反響を呼び、日本レコード大賞を受賞。森の暗闇を“夜霧のガウン”と例えるとは幻想的で美しい。

青学の1年後輩でバンド仲間だった筒美さんを作曲の世界に引き込んだのは橋本さんだ。このコンビで「ブルー・ライト・ヨコハマ」が誕生。二人はその後も平山みき「真夏の出来事」（71年）など人気作を次々と世に出す。作曲に歌詞が映える工夫があり、ヒットは筒美さんのおかげだと橋本さんは語っていた。

音楽評論家の湯川れい子さんは思い返す。

「何かを具体的に主張した歌詞ではないのに、心に響いて残り、口ずさめました」

想像力と空想力

次第に寡作となるものの、2002年には「亜麻色の髪の乙女」が島谷ひとみのカバーでヒットし、改めて詞が注目された。長男の与田春生さんは音楽プロデューサーとして活躍している。

21年、師のすぎやまさんが他界。橋本さんは当時、本欄の取材に〈要求水準が高かった。性格は穏やかなのですが、仕事に没頭する姿には狂気すら感じましたね〉などと率直に話し、作詞家に導いてくれた恩を忘れていなかった。

5月21日、肝硬変のため86歳で逝去。

約2000曲を手がけた。作詞では等身大を描くより、もっと自由に深く人間の心と行動を表現してほしい、想像力と空想力が必要だ、と後進に求めていた。

「週刊新潮」2026年6月18日号 掲載