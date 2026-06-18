ネプチューン・原田泰造　ＣＭ撮影で「隣に知らないおじさんがいた」　究極のトラブル回避術は「なるべく外に出ない」

お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造と体操界のレジェンド・森末慎二氏が１８日、都内で「クラシアン」新ＣＭ発表イベントに出席した。

イメージキャラクターに就任した原田は「クラシアのＣＭに出るということで本当に光栄です。隣にレジェンドがいて、うれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。新ＣＭでは、最新のＡＩ技術を活用して約３０年前の森末氏と現在の原田が共演。撮影に森末氏は参加しておらず、原田は「隣に森末さんじゃなくて知らないおじさんがいて、すごい腰が低い人で。だから（完成したＣＭを見て）ビックリしました」と笑顔で振り返った。

水回りのトラブルに対応し安心を提供する同社にちなみ、これだけは守りたい安心を聞かれると、「なるべく外に出ないようにしています。家が好きで、本当に出ないんです。出るとしたらサウナに行くくらい」と究極のトラブル回避術を明かしていた。

イベントでは、音響トラブルやＭＣの台本がなくなる演出が設けられていたが、「僕が何とかしますから！安心してください！」と迅速に対応していた。