２４年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントのエハラマサヒロが妻と人気店へ食事に行った様子を公開。サプライズがあったことも明かした。

１７日、自身のインスタグラムに「ママさんと数ヶ月待ちの天麩羅屋さんに行ってまいりました。やっと子ども達も大きくなってきてたまに良いものを夫婦で食べられる時間ができましてね ５人もいるもんで、１０年間ほとんどずっと妊娠してたり付きっきりじゃないとダメな小さい子がいたんやけども、やっとお姉ちゃんも大きくなって来たので小さい子をお姉ちゃんに任せてたまにはママさんに美味しいもの食べて貰う時間を作っております」とつづり妻との夫婦ショットをアップ。

さらに「今回はお店の方がサプライズで誕生日プレート出してくださった。ありがたいよ本当に」とつづりエハラが誕生日プレートを持つショットも投稿した。

この投稿には「めっちゃ素敵な理想の夫婦です！！」「最高ですね 綺麗可愛の奥様ちーちゃんと２人で」「夫婦の時間は大事です ずっと仲良しでいてくださいね」「マー君嬉しそう。ニヤケ顔やん」などのコメントが寄せられている。