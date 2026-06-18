お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。大物MCから言われた衝撃のひと言を明かした。

同番組では、ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち、「見取り図」盛山晋太郎と共演。R−1王者となったことで、毎月10日ほどあった休みがなくなり、1日複数に増えた仕事で「毎日が楽しい」と語った今井。一方で「爪痕が分からなくて。手応えを残せてるのか残せてないのか」と不安な様子をみせた。

そして売り出し中の芸人の登竜門であり、いわば道場でもあるフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」への出演を予定しているという今井に、「かまいたち」山内健司は「ナダルにアドバイスをもらっといたほうが」と勧めた。

しかし「俺は1回もうまく行ってない」とナダル。「あんなに（収録に）行ってるけど、さんまさんだけが何か知らんけど笑ってくれるから呼ばれてる」とぶっちゃけ、「さんまさんだけ死ぬほど笑う。なんでか分からんけど、それだけ」と、なぜかハマっていることを打ち明けた。

これを受けて、事情を知る盛山が「ナダルは1回、向上委員会でスベりすぎて、さんまさんに何て言われたんやったけ？」とニヤリ。ナダルが「頼むから吉本を辞めてくれ」と言われたことを明かすと、一同は爆笑した。

山内の相方・濱家隆一は「さんまさんに？優しいで？」と目を丸くしたが、ナダルは「めっちゃムカつきました。何でも拾ってくれるんちゃうんか、と。話がちゃう」とぶちまけていた。