お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が18日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。北海道・知床半島沖で2022年、観光船「KAZU 1（カズワン）」が沈没し乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった事故で、釧路地裁が17日、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長桂田精一被告（62）に求刑通り、法定刑の上限である禁錮5年の実刑判決を言い渡したことに言及した。

同乗していなかったが、悪天候の予報が出ており乗客が死亡する恐れを「容易に予見できた」と指摘。運航管理者として航行を中止させる義務を怠ったとした。被告側は即日控訴した。

水越壮夫裁判長は判決理由で、出航時点で予想された風の強さと波の高さは運航基準を明らかに超え、被告も認識できたと指摘。運航管理者と安全統括管理者を兼任し、船長に運航中止を指示すべきだったのに漫然と航行させた過失により船を沈没させたとした。

山里は「知床の事故は、人の命を預かる側の責任が厳しく問われたということだと思うんですけども、この事故が起きてからずっと、この会社に対しての報道なんかもずっと見続けてきてて、この判決出るまでこんなに時間かかるんだと思ったんですけど、この点でいうと、辺野古沖の転覆事故も基地問題の賛否と別に、安全と預かる者としてどのように振る舞うべきだったかってしっかりと調査されなきゃいけない」と指摘し、「その上で、どこまでを報道するべきなのかとか、匿名にどこまでするものなのかとか、そのへんをしっかりした上でこの知床の件もそうだし、辺野古の件もそうですけど、それを踏まえて2度とこういったことが起こらないためにそういうことをやっていただきたいなと思いますね」と自身の考えを話した。