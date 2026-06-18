【無印良品】送料無料＆300円引きはうれしい！＆mallオープン記念キャンペーンがお得。

無印良品が、2026年6月10日に三井ショッピングパークの公式通販サイト「＆mall（アンドモール）」にオープンしました。

送料無料キャンペーンや割引クーポンの配布など、お得なオープン記念キャンペーンを実施中です。

ファッションアイテムやコスメがお得！

3つのキャンペーンを紹介します。

（1）送料無料

7月1日1時59分までの期間中、1人1回限り送料が無料になります。

（2）無印良品カテゴリー限定クーポン

7月1日1時59分まで、「ファッション」と「コスメ・ビューティー」カテゴリーの商品に「300円オフクーポン」が使えます。

301円以上の商品が対象で、各カテゴリーで1回限り利用可能です。

（3）お気に入り追加で10ポイントプレゼント

6月30日23時59分までに、無印良品をお気に入りショップに追加すると、10ポイントもらえます。メンバーズページにログインした後に、お気に入り登録した人が対象です。ポイントはオープンから1か月以内に付与されます。

なお、6月17日現在、注文殺到のため、通常よりも商品の出荷に時間がかかっています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）