【無印良品】送料無料＆300円引きはうれしい！＆mallオープン記念キャンペーンがお得。
無印良品が、2026年6月10日に三井ショッピングパークの公式通販サイト「＆mall（アンドモール）」にオープンしました。
送料無料キャンペーンや割引クーポンの配布など、お得なオープン記念キャンペーンを実施中です。
ファッションアイテムやコスメがお得！
3つのキャンペーンを紹介します。
（1）送料無料
7月1日1時59分までの期間中、1人1回限り送料が無料になります。
（2）無印良品カテゴリー限定クーポン
7月1日1時59分まで、「ファッション」と「コスメ・ビューティー」カテゴリーの商品に「300円オフクーポン」が使えます。
301円以上の商品が対象で、各カテゴリーで1回限り利用可能です。
（3）お気に入り追加で10ポイントプレゼント
6月30日23時59分までに、無印良品をお気に入りショップに追加すると、10ポイントもらえます。メンバーズページにログインした後に、お気に入り登録した人が対象です。ポイントはオープンから1か月以内に付与されます。
なお、6月17日現在、注文殺到のため、通常よりも商品の出荷に時間がかかっています。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）