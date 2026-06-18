ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、総合温浴施設「浅草ROXまつり湯」との初コラボレーションイベント「Vライバー限定！スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう！」を、6月17日より開催中だ。

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本イベントは、イチナナのVライバー事業8周年を記念して実施されるもの。17LIVEでは2018年よりVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）事業をスタートし、配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーンなどを通じて活動をサポートしてきた。今回は浅草の地で地上30mから東京スカイツリーを望める絶景スパとして人気の「浅草ROXまつり湯」と初タッグを組み、より多くのユーザーにイチナナVライバーの魅力を届けることを目的としている。

参加対象は、17LIVEで活動中のVライバー。アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーには、「浅草ROXまつり湯」館内に設置される暖簾、ポスター、のぼり、後日掲載される渋谷ロングポスターなどに「まつり湯コラボモデル」として掲載される権利が贈られる。

参加条件は、17LIVEアカウント（認証ライバー）の保有に加え、入賞時に普段Vライバーとして活動中の全身の立ち絵（aiデータ必須）を提出できること、Discordサーバーでの密なやりとりが可能であること、運営および関係する第三者が指定する日程・場所に参加できることとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）