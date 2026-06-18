区分支給限度額とは？介護保険の仕組みや要介護度別の目安を解説

区分支給限度額は、介護保険サービスを利用するときに、要介護度ごとに決められている1ヶ月あたりの上限です。限度額の範囲内であれば、利用者は所得に応じて原則1～3割の自己負担でサービスを利用できます。この記事は、区分支給限度額の基本的な仕組み、要介護度ごとの上限、対象となるサービス、限度額を超えた場合の費用、上手に活用するポイントを解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

区分支給限度額とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。



区分支給限度額は、介護保険サービスを利用するときの1ヶ月あたりの上限です。ここでは、区分支給限度額の概要や、単位で管理される仕組み、地域差について解説します。

区分支給限度額の概要

区分支給限度額は、在宅介護サービスを利用する際の目安になる上限額です。訪問介護や訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、多くの在宅サービスがこの限度額の対象です。

要介護度が高くなるほど、必要な介護量が増えやすいため、利用できる上限も大きくなります。ケアマネジャーは、この限度額をふまえてケアプランを作成し、本人や家族の希望、生活状況、介護負担に合わせてサービス内容を調整します。

ただし、すべてのサービスが区分支給限度額に含まれるわけではありません。住宅改修や特定福祉用具販売など、別の上限が設けられているサービスもあります。

金額ではなく単位で管理される仕組み

区分支給限度額は、円ではなく単位で管理されます。介護保険サービスには、サービスの種類や内容、時間、加算などに応じて単位数が決められており、利用した単位数の合計で上限を確認します。

例えば、訪問介護を何回利用したか、デイサービスを何日利用したか、ショートステイを何泊利用したかによって、使った単位数が積み上がります。その合計が、要介護度ごとに定められた区分支給限度額の範囲内に収まるように調整します。

単位で管理されるため、同じサービス名でも、利用時間や加算の有無によって使う単位数が変わることがあります。実際にどの程度利用できるかは、ケアマネジャーと確認しながら考えることが大切です。

1単位あたりの金額と地域差

介護保険では、1単位あたりの金額は基本的に10円をもとに計算されます。ただし、地域やサービスの種類によって人件費などに差があるため、実際の金額は地域区分に応じて変わります。

都市部などは1単位あたりの単価が10円を超えることがあり、同じ単位数のサービスでも、地域によって費用が少し異なります。そのため、区分支給限度額は単位で示されますが、実際の利用料を計算するときは、地域ごとの単価をかけて金額に換算します。

利用者の自己負担は、その金額のうち原則1割、所得に応じて2割または3割です。限度額内であっても、加算や地域単価によって月々の自己負担額が変わるため、利用前に概算を確認しておくとよいでしょう。

参照：『区分支給限度基準額について』（厚生労働省）

要介護度ごとの区分支給限度額



区分支給限度額は、要支援・要介護の区分によって異なります。ここでは、介護度によって限度額が変わる仕組みと、要支援1～2、要介護1～5の支給限度額を解説します。

限度額が介護度で変わる仕組み

区分支給限度額は、介護の必要度に応じて設定されています。一般的に、要介護度が高くなるほど、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの利用量が増えやすいため、1ヶ月あたりの上限も高くなります。

ケアマネジャーは、この限度額を確認しながらケアプランを作成します。本人や家族の希望だけでなく、身体の状態、介護する家族の負担、利用できるサービスの種類などをふまえて、無理のない組み合わせを考えます。

ただし、限度額はあくまで介護保険が適用される範囲の上限です。限度額を超えてサービスを利用した分は、原則として全額自己負担です。

要支援1～2の支給限度額

要支援1～2は、日常生活の一部に支援が必要な状態です。介護予防サービスを利用しながら、できるだけ自立した生活を続けることを目指します。

1ヶ月あたりの区分支給限度額は、要支援1で5,032単位、要支援2で10,531単位です。1単位を10円として計算すると、要支援1は約5万円、要支援2は約10万5千円が目安です。

この範囲内であれば、所得に応じて1～3割の自己負担でサービスを利用できます。実際の金額は地域やサービスの種類によって変わるため、ケアプラン作成時に確認しておくとよいでしょう。

参照：『介護保険の支給限度額とは』（健康長寿ネット）

要介護1～5の支給限度額

要介護1～5は、介護の必要度が高くなるにつれて、区分支給限度額も大きくなります。要介護度が上がるほど、訪問介護通所介護、短期入所などを組み合わせて利用する場面が増えやすくなります。

1ヶ月あたりの区分支給限度額は、要介護1で16,765単位、要介護2で19,705単位、要介護3で27,048単位、要介護4で30,938単位、要介護5で36,217単位です。

1単位を10円として考えると、要介護1は約16万8千円、要介護5は約36万2千円が目安です。ただし、これは介護保険が適用される上限の目安であり、実際に支払う自己負担額は負担割合や地域単価、利用するサービス内容によって変わります。

参照：『介護保険の支給限度額とは』（健康長寿ネット）

区分支給限度額の対象となるサービス



区分支給限度額は、主に在宅で利用する介護保険サービスに適用されます。ここでは、対象となる主なサービス、組み合わせ方、対象外となるサービスを解説します。

対象となる主なサービス

区分支給限度額の対象となるのは、主に居宅サービスや一部の地域密着型サービスです。例えば、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、福祉用具貸与などが含まれます。

これらのサービスは、自宅で生活を続けながら、必要な介護や看護、リハビリ、日中の通いサービスなどを組み合わせて利用するものです。利用したサービスごとに単位数が決められており、1ヶ月の合計単位数が区分支給限度額の範囲内に収まるように管理されます。

ただし、同じ在宅系のサービスでも、すべてが限度額の対象になるわけではありません。サービスの種類や加算の内容によって扱いが異なるため、ケアプランを作成するときに確認が必要です。

対象サービスの組み合わせ方

区分支給限度額の範囲内では、本人の状態や家族の介護負担に合わせて複数のサービスを組み合わせます。例えば、平日は訪問介護で生活支援を受け、週に数回デイサービスを利用し、家族の休息が必要なときにショートステイを使うといった形です。

組み合わせを考えるときは、単に限度額いっぱいまで使うのではなく、本人に本当に必要な支援を整理することが大切です。入浴や排泄、食事、服薬管理、リハビリ、見守り、家族の休息など、生活上の課題に合わせて優先順位を決めます。

サービスを追加すると、その分だけ単位数が増えます。限度額を超えた分は原則として全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら、必要性と費用負担のバランスを見て調整します。

対象外となるサービス

区分支給限度額の対象外となるサービスもあります。代表的なものに、居宅療養管理指導や施設サービス、居住系サービスの一部があります。居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や助言を行うサービスです。

また、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービスは、区分支給限度額とは別の仕組みで費用が決まります。施設に入所して利用するサービスは、在宅サービスのように複数のサービスを組み合わせて限度額内で管理する形とは異なります。

さらに、政策上の配慮などにより、一部の加算が区分支給限度額の対象外とされる場合もあります。対象外の扱いはサービス内容によって異なるため、実際に利用する際は、ケアマネジャーや事業所に確認するとよいでしょう。

限度額を超えた場合の費用と負担軽減



区分支給限度額を超えて介護サービスを利用すると、超えた分は自己負担です。ここでは、限度額を超えた場合の費用、高額介護サービス費、そのほかの負担軽減制度について解説します。

限度額を超えた場合の自己負担

区分支給限度額の範囲内で介護保険サービスを利用する場合、利用者の自己負担は所得に応じて原則1～3割です。

一方、区分支給限度額を超えてサービスを利用した分は、介護保険の給付対象外です。そのため、超えた部分については原則として全額自己負担です。

例えば、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを多く利用し、1ヶ月の合計単位数が限度額を超えた場合、その超過分は10割負担です。利用回数を増やすと安心につながる一方で、費用も増えやすいため、ケアマネジャーと相談しながら調整することが大切です。

高額介護サービス費による軽減

高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

自己負担の上限額は、所得や世帯の課税状況によって異なります。一般的な所得の世帯は、月額44,400円が一つの目安です。住民税非課税世帯や生活保護を受けている方などは、さらに低い上限が設定される場合があります。

ただし、高額介護サービス費の対象になるのは、介護保険サービスの利用者負担分です。区分支給限度額を超えて全額自己負担になった費用、施設での食費や居住費、日常生活費などは対象外になることがあります。

そのほかの負担軽減制度

介護保険には、高額介護サービス費以外にも負担を軽くする制度があります。代表的なものに、特定入所者介護サービス費といって、介護保険施設やショートステイを利用するときの食費・居住費を軽減する制度があります。

また、医療費と介護費の両方が高額になった場合には、高額医療・高額介護合算制度といって、年間の自己負担額をもとに負担を軽減する仕組みもあります。医療機関への通院や入院が多い方、介護サービスの利用が多い方では、確認しておきたい制度です。

そのほか、所得が低い方を対象に、社会福祉法人などが利用者負担を軽減する制度や、自治体独自の助成制度が用意されている場合もあります。利用できる制度は本人の所得、世帯状況、利用しているサービスによって変わるため、市区町村の介護保険窓口やケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

参照：『サービスにかかる利用料』（厚生労働省）

区分支給限度額を上手に活用するポイント



区分支給限度額は、必要な介護サービスを組み合わせるための目安です。ここでは、ケアマネジャーへの相談、ケアプランを見直すタイミング、住宅改修や福祉用具との関係について解説します。

ケアマネジャーへの相談

区分支給限度額を上手に使うには、ケアマネジャーへの相談が重要です。本人や家族だけでサービスを選ぶと、必要な支援が不足したり、反対に費用が増えすぎたりすることがあります。

ケアマネジャーは、本人の要介護度、生活状況、家族の介護負担、利用できるサービスをふまえて、限度額の範囲内でケアプランを作成します。訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与などをどう組み合わせるかも相談できます。

相談するときは、入浴介助の必要性、夜間介護など、困っている場面を具体的に伝えることが大切です。生活のどこに負担があるかがわかると、必要なサービスを選びやすくなります。

ケアプランを見直すタイミング

ケアプランは、一度作成したら終わりではありません。本人の状態や家族の状況が変わったときは、区分支給限度額の使い方も見直す必要があります。

例えば、歩行が不安定になった、入浴や排泄の介助が増えた、認知症の症状が進んだ、家族の介護負担が大きくなった場合などです。退院後や転倒後、介護する家族の体調不良、仕事との両立が難しくなったときも見直しのきっかけになります。

サービスを増やすだけでなく、利用回数や時間帯、サービスの種類を変えることで、本人と家族に合った支援に近づけられます。困りごとが増えたと感じたら、早めにケアマネジャーへ相談しましょう。

住宅改修・福祉用具の限度額との関係

住宅改修や福祉用具には、区分支給限度額とは別の上限が設けられているものがあります。例えば、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修は、在宅生活を安全に続けるために利用されます。

福祉用具についても、車いすや特殊寝台などの貸与は区分支給限度額の対象ですが、入浴用いすやポータブルトイレなどの購入は、別の仕組みで上限が決められています。

そのため、在宅介護は、訪問介護やデイサービスだけでなく、住宅改修や福祉用具もあわせて考えることが大切です。住まいの環境を整えることで、転倒予防や介助負担の軽減につながる場合があります。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談し、本人の状態に合った方法を検討しましょう。

まとめ



区分支給限度額は、在宅で介護保険サービスを利用するときの1ヶ月あたりの上限です。要介護度ごとに単位で決められており、訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与などを組み合わせて利用します。

限度額内であれば自己負担は原則1～3割ですが、限度額を超えた分は原則として全額自己負担です。また、住宅改修や特定福祉用具販売など、区分支給限度額とは別の上限が設けられているサービスもあります。

必要なサービスを無理なく利用するためには、本人の状態や家族の負担をふまえてケアプランを考えることが大切です。困りごとが増えたときや生活状況が変わったときは、早めにケアマネジャーへ相談しましょう。

参考文献

『介護保険の支給限度額とは』（健康長寿ネット）

『サービスにかかる利用料』（厚生労働省）