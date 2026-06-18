長引く喉の違和感は『逆流性食道炎』？ 初期症状と受診の目安【医師解説】

喉のつかえ感やイガイガ、咳が続くなどの違和感があっても、「風邪かな？」と見逃してしまいがちです。しかし、逆流性食道炎が原因のこともあります。胸やけがなくても起こる初期症状や、受診を考える目安について、佐藤内科診療所院長の佐藤先生に聞きました。

※2026年5月取材。

監修医師：

佐藤 泰弘（佐藤内科診療所）

1989年、東邦大学医学部卒業。1992年、東京慈恵会医科大学附属病院第一内科（現・消化器・肝臓内科）入局。2004年に東京慈恵会医科大学内視鏡科へ移籍、診療医長に任命される。生まれ育った神奈川区（横浜市）の地域医療に貢献したいと、2006年に済生会神奈川県病院内視鏡センター長に就任。東京慈恵会医科大学内視鏡科非常勤診療医長を併任。三代目として佐藤内科診療所副院長に就任。2013年、医療法人社団桐藤会 佐藤内科診療所院長に就任。医学博士、日本医師会認定産業医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医、日本内科学会認定医。

逆流性食道炎の初期症状

編集部

「喉の違和感は逆流性食道炎のサイン」と聞きましたが、本当でしょうか？

佐藤先生

はい。喉の違和感は、逆流性食道炎の初期症状の一つとして見られることがあります。胃酸が食道を逆流し、喉まで刺激すると、イガイガ感やつかえるような感覚が生じます。軽い症状でも長引く場合は注意が必要です。

編集部

ほかにも症状はありますか？

佐藤先生

逆流性食道炎というと胸やけのイメージが強いかもしれませんが、初期には必ずしも典型的な胸やけが出るとは限りません。喉の違和感、声のかすれ、咳、げっぷの増加、飲み込みにくさなど、多様な症状が表れることがあります。また、朝起きたときに呑酸（どんさん／酸っぱい胃液が口の中に上がってくる感じ）が起こることもあります。

編集部

症状は、どのようなタイミングで出やすいのでしょうか？

佐藤先生

食後30分以内に横になったり前かがみになったりすると症状が出やすい点が特徴です。これは、胃の内容物が食道へ逆流しやすくなるためです。また、夜間や就寝中に逆流が起こると、朝に喉の違和感や咳として表れることもあります。

編集部

軽い違和感でも注意したほうがよいのでしょうか？

佐藤先生

軽い違和感であっても、繰り返し続く場合は注意が必要です。初期の段階では症状が弱く発見が遅れがちですが、放置すると炎症が進行し、症状が強くなることがあります。早い段階で原因を把握し、生活習慣の見直しや適切な治療を行うことで、悪化を防ぎやすくなります。気になる状態が続く場合は、医療機関で相談しましょう。その際、消化器内科を標榜し、内視鏡検査を行っている医療機関を選ぶと安心です。

逆流性食道炎の原因

編集部

逆流性食道炎は、なぜ起こるのでしょうか？

佐藤先生

逆流性食道炎は、胃と食道の境目にある筋肉（下部食道括約筋［かぶしょくどうかつやくきん］）の働きが弱くなり、胃酸が食道へ逆流することで起こります。本来、下部食道括約筋は逆流を防ぐ役割を果たしていますが、加齢や生活習慣の影響で機能が低下すると、胃酸が逆流しやすくなります。その結果、食道や喉に炎症や違和感が生じるのです。

編集部

食生活は関係ありますか？

佐藤先生

食生活は大きく関係しています。脂っこい食事や食べすぎ、早食いは胃酸の分泌を増やし、逆流を起こしやすくします。また、アルコールやカフェイン、炭酸飲料なども症状を悪化させる要因になります。就寝前の食事や食後すぐ横になることは逆流のリスクを高めるため、なるべく控えてください。

編集部

ほかには、どのようなことが関係しているのでしょうか？

佐藤先生

ストレスも逆流性食道炎の一因となることがあります。ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、胃の働きが不安定になり、胃酸の分泌や食道の運動機能に影響が出る場合があります。その結果、逆流が起こりやすくなり、症状が悪化することがあるのです。

編集部

若い人でも発症するのでしょうか？

佐藤先生

逆流性食道炎は中高年に多いとされますが、若い世代でも発症することがあります。特に、夜遅い食事や高脂肪食、ストレス、長時間のデスクワークなどが重なると、若年層でも症状が出ることがあります。年齢に関係なく生活習慣を原因として発症することも多いため、「若いから大丈夫」と思わず注意することが大切です。

受診の目安と放置のリスク

編集部

医療機関を受診すべきタイミングを教えてください。

佐藤先生

喉の違和感や胸やけが2週間以上続く場合や、日常生活に支障が出ている場合は、受診をおすすめします。気になる症状が出たとき、市販薬に頼る習慣のある人も見られますが、薬で症状が軽減すると原因が見過ごされ、知らず知らずのうちに悪化したり、重要な疾患が見逃されたりすることもあります。同様に、医療機関を受診しても内視鏡検査を受けずに薬だけ処方された場合には、大本の原因を見逃す危険性もあります。症状が続いたり繰り返したりする場合は消化器内科を受診し、内視鏡検査を受けましょう。

編集部

放置すると、どうなるのでしょうか？

佐藤先生

逆流性食道炎を放置すると、食道の炎症が慢性化し、びらん（粘膜の表面がただれた状態）や潰瘍を引き起こすことがあります。さらに進行すると、食道の粘膜が胃の粘膜のように変化する「バレット食道」と呼ばれる状態になることもあり、将来的に食道腺がんのリスクが高まるとされています。軽い症状でも長く続く場合は、軽視しないことが重要です。

編集部

検査はどのように行われるのでしょうか？

佐藤先生

胃カメラ（上部消化管内視鏡検査）で食道や胃の状態を直接確認し、炎症の有無や程度を評価します。必要に応じて組織検査を行うこともあります。

編集部

悪化を防ぐため、日常生活で気を付けることはありますか？

佐藤先生

症状の改善には、生活習慣の見直しが重要です。特に大切なのは、就寝前の飲食を避け、食後すぐ横にならないことです。そのほか食べすぎを避ける、脂っこい食事を控える、適度な運動を取り入れる、体重管理を行う、おなかをきつく締め付けないといったことも有効です。これらを意識しながら、必要に応じて薬物療法を取り入れ、症状の改善を目指しましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

佐藤先生

胸やけ、つかえ感、飲み込みにくさ、胃の不快感などの症状がある場合は、まず内視鏡検査を受けることをおすすめします。症状だけで「胃酸のせいだろう」「薬を飲めばよくなるだろう」と判断してしまうと、悪性疾患など重要な疾患を見逃してしまう可能性があります。薬物療法や生活習慣の改善はもちろん大切ですが、その前に原因をきちんと確認することが重要です。気になる症状がある人は軽く考えず、消化器内科の医師に相談してください。

編集部まとめ

胸やけや飲み込みにくさなどの症状は、よくある不調として見過ごされがちです。一方で、背景に重大な疾患が隠れていることもあります。薬で様子を見る前に、まずは消化器内科を受診し、必要に応じて内視鏡検査を受けましょう。

医院情報

佐藤内科診療所

所在地 神奈川県横浜市神奈川区桐畑8-3

診療科目 内科、心療内科、循環器内科、消化器内科

診療時間 月火木金9:00～12:00／14:00～16:00／17:00～19:00

水9:00～12:00／14:00～17:00

土9:00～12:00／14:00～16:00

休診日 日・祝

045-323-3870

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