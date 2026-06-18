開催：2026.6.18

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 0 - 3 [ブルージェイズ]

MLBの試合が18日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブルージェイズが対戦した。

Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャーで試合は開始した。

3回表、9番 アンドレス・ヒメネス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 BOS 0-1 TOR、2番 ウラジーミル・ゲレロ 5球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 BOS 0-2 TOR

8回表、2番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 BOS 0-3 TOR

試合は0対3でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで1勝7敗0S。負け投手はRソックスのウィリアム・ベネットで、ここまで1勝3敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝2敗14Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で2打数、1安打、0打点、打率は.248。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.230となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 10:56:16 更新