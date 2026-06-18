「なぜ誰も気づかない？」「彼を知らないのか」W杯で躍動した翌日…ノルウェー怪物FWがNYで見せた“まさかの姿”にSNS驚愕「アメリカに来ると普通の人になれる」

「なぜ誰も気づかない？」「彼を知らないのか」W杯で躍動した翌日…ノルウェー怪物FWがNYで見せた“まさかの姿”にSNS驚愕「アメリカに来ると普通の人になれる」