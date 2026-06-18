「なぜ誰も気づかない？」「彼を知らないのか」W杯で躍動した翌日…ノルウェー怪物FWがNYで見せた“まさかの姿”にSNS驚愕「アメリカに来ると普通の人になれる」
ワールドカップ期間中にもかかわらず、世界的ストライカーの“まさかの姿”がファンを驚かせた。
ノルウェー代表FWのアーリング・ハーランドが６月17日、自身の公式インスタグラムを更新。「NYC」と題し、アメリカ・ニューヨークでのプライベートショットを公開した。
現地16日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、ノルウェーはイラク代表に４−１で快勝。ハーランドは２ゴールを叩き込み、白星発進の立役者となった。
そんななか、束の間のオフだろうか、“怪物FW”はニューヨークの街中で撮影した複数枚の写真を投稿。黒いポロシャツに白いパンツ、サンダル、白いキャップ、サングラスというラフな装いで佇む姿のほか、長年の恋人であるイザベル・ハウセン・ヨハンセンさんとの２ショットや、街を歩く後ろ姿なども公開した。
この投稿には世界中のファンから驚きの声が続々と寄せられた。
「こんなに大物の周りに、なぜ人だかりができないんだ」
「本物のバイキングがニューヨークにいる」
「タイムズスクエアでなぜ誰も気づかない？ありえない」
「アメリカ人として、あなたがファンに囲まれていないなんて、本当に残念」
「マジかよ、なんで周りに誰もいないんだ？彼を知らないのか」
「サッカー選手はアメリカに来ると、普通の人になれるんだ（笑）」
「ニューヨークへようこそ」
「楽しんでね」
世界最高峰のストライカーでありながら、ニューヨークの街に自然に溶け込む姿は大きな反響を呼んだようだ。
なお、ノルウェーの次戦となるセネガル戦は、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催予定。束の間のリフレッシュを終えたハーランドは再び得点なるか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ありえない」ファンも驚愕！ ハーランドのNY散策ショット！
ノルウェー代表FWのアーリング・ハーランドが６月17日、自身の公式インスタグラムを更新。「NYC」と題し、アメリカ・ニューヨークでのプライベートショットを公開した。
現地16日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、ノルウェーはイラク代表に４−１で快勝。ハーランドは２ゴールを叩き込み、白星発進の立役者となった。
この投稿には世界中のファンから驚きの声が続々と寄せられた。
「こんなに大物の周りに、なぜ人だかりができないんだ」
「本物のバイキングがニューヨークにいる」
「タイムズスクエアでなぜ誰も気づかない？ありえない」
「アメリカ人として、あなたがファンに囲まれていないなんて、本当に残念」
「マジかよ、なんで周りに誰もいないんだ？彼を知らないのか」
「サッカー選手はアメリカに来ると、普通の人になれるんだ（笑）」
「ニューヨークへようこそ」
「楽しんでね」
世界最高峰のストライカーでありながら、ニューヨークの街に自然に溶け込む姿は大きな反響を呼んだようだ。
なお、ノルウェーの次戦となるセネガル戦は、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催予定。束の間のリフレッシュを終えたハーランドは再び得点なるか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ありえない」ファンも驚愕！ ハーランドのNY散策ショット！