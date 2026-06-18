18日11時現在の日経平均株価は前日比1231.73円（1.76％）高の7万1133.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は951、値下がりは557、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を282.59円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が194.70円、イビデン <4062>が142.13円、村田製 <6981>が106.20円、ファストリ <9983>が102.18円と続く。



マイナス寄与度は40.23円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、信越化 <4063>が13.24円、フジクラ <5803>が11.67円、住友電 <5802>が9.39円、京セラ <6971>が7.24円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はサービスで、以下、電気機器、銀行、精密機器と続く。値下がり上位には海運、石油・石炭、空運が並んでいる。



※11時0分6秒時点



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