ロックバンド「ウルフルズ」のボーカル・トータス松本（59）が今月14日、パーソナリティーを務める大阪・FM COCOLO「Got You OSAKA」（日曜後2・00）に生出演。戦国武将・荒木村重役を好演しているNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の舞台裏を明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第22話「播磨大誤算」（6月7日）。2014年の大河「軍師官兵衛」や23年公開の映画「首」にも登場した、戦国武将・荒木村重の有名なエピソード“刀饅頭”が描かれた。

荒木村重（トータス松本）は織田信長（小栗旬）に呼び出され、饅頭20個を手土産に、完成目前の近江・安土城を訪れた。

信長「お主の家臣が、毛利と内応しておるという話を耳にした。家臣が勝手にやったことか、それとも、お主が指図したのか。震えておるぞ。寒いのか。いや、汗をかいておるのう。暑いのか。どっちじゃ」

村重「この村重、決して上様を裏切るようなことはしておりませぬ！」

信長「そうか。では、その饅頭を食え。毒など盛ってはおらぬこと、その身で示せ」

村重「頂きまする（次々と口に入れる）」

信長「（刀に饅頭を刺し、村重の口元へ）（村重は手を使わずに頬張る）すまぬ。わしの思い違いであったようじゃ。家臣への戒め、怠るでないぞ」

村重は有岡城に戻り、だし（山谷花純）に「もうとんだ濡れ衣じゃったわ！もう一生饅頭など見とうもないわ！」。しかし、高山右近（市川知宏）と中川清秀（すがおゆうじ）が毛利の外交僧・安国寺恵瓊（立川談春）を連れてきた。

江戸時代中期に書かれた読本（よみほん）「絵本太閤記」などに残る逸話。荒木村重が織田信長に初めて謁見した際、信長は刀に饅頭を突き刺し、村重の前へ。村重が平然と食べると、信長はその豪胆さを絶賛。摂津国を委ねたという。

今回は、胆力とは正反対の村重を描く要素としてアレンジ。「墨俣一夜城」（第8話・3月1日）などに続く“新解釈”となった。

トータスによると、当初は最後の残り1個を“刀饅頭”にする予定だったが、小栗は“信長は気が短いから”などと同回担当の渡辺哲也監督に相談。途中で突き刺すことになり「助かったと思いましたよ。全部、口に入れたらエラいことになりますからね」と振り返った。

さらに対面ではなく、村重の背後からの“刀饅頭”になったのも“その方が怖くないですか？”という小栗のアイデア。「流石やなと思いましたね。村重が一生懸命、口に詰め込んでいる時に後ろから目の前に刀が出てきたら、確かに震えますよね」と絶賛。「面白いシーンやったと思います。あの村重の“刀饅頭”を演じられたのは、一生の思い出になります」と感慨深げに語った。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。