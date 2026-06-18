NHKは18日、女優の石橋静河（31）が主演を務める今年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の主人公・葉野珠（はの・たま）の弟・妹役を発表した。俳優の日向亘（22）、伊東蒼（20）、藤原大祐（22）が出演する。

山口県岩国を舞台に明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。石橋がヒロインを務め、岩国から上京して作家の道を切り開き、関東大震災と戦争、結婚と離婚、倒産、借金とさまざまな困難にのみ込まれながらも作家として花を咲かせる姿を描く。

この日、発表されたのは珠の兄弟。珠は4人兄弟の長女で2人の弟と1人の妹がいる。

葉野家の長男・葉野守を日向が演じる。日向は21年のテレビ朝日「仮面ライダーリバイス」で五十嵐大二/仮面ライダーライブ役を演じ、注目を集めている若手俳優。朝ドラへの出演は今作が初めてで、「このお仕事をはじめてからずっと願い続けてきた連続テレビ小説への出演を今回『ブラッサム』で叶えることが出来ました」と喜んだ。

守は家族思いで人一倍責任感が強い人物。「演じさせていただく葉野守は、幼い頃から珠の背中をみて育ち、守られながらも珠の身を案じ、そして家族を守ろうと奮闘する家族愛に溢れた逞しい人物です」と説明し、「“守”という名前のように、自分の愛する人たちを大きく包み込むような優しさを持ち、時に安心感を与えられる存在になれるよう精一杯努めてまいります！」と意気込んだ。

工場勤めで家計を支える葉野家の次女・葉野俊子を伊東が演じる。「現場見学へ行かせていただいたのですが、石橋さんを中心に温かく柔らかい空気でいっぱいで、この中で紡がれる『ブラッサム』という作品、そしてそこへ参加できることが既に楽しみでワクワクしています」と胸を高鳴らせた。「沢山の方に愛していただけるように、そして姉・珠さんの人生のそばに俊子として存在できるように、俊子の人生を愛を持って、大切に演じたいと思います。よろしくお願いします！」と呼びかけた。

伊東は6歳の時に子役としてデビュー。17年に映画「島々清しゃ」で毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を史上2番目の若さで受賞した。現在はフジテレビ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演している。朝ドラへの出演は21年前期「おかえりモネ」以来、2度となる。

葉野家の次男で家族に愛される素直な末っ子・葉野英男を俳優でシンガーソングライターとしても活躍する藤原が演じる。藤原は24年のNHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」でテレビドラマ初主演を果たした。同じ四兄弟の役柄に、「NHKの夜ドラ『柚木さんちの四兄弟。』では長男の役どころだったので四兄弟に何かと縁を感じています」と話した。

「末っ子らしく。天真爛漫に。葉野家を楽しみたいと思います。『ブラッサム』に携われることを誇りに。精一杯、頑張ります！」と気合を入れた。朝ドラへの出演は初めてとなる。

制作統括の村山峻平氏は「珠を“姉さま”と呼んでいた幼い弟妹たちは、岩国の地で成長し、さまざまな葛藤を抱えながら、珠の前に現れます。作家・葉野珠にとっても、弟・妹との再会が新しいステージへとつながっていきます。日向さん、伊東さん、藤原さんというフレッシュで熱量のある俳優の方々と早く撮影現場でご一緒できること、スタッフ一同楽しみにしています」とコメントした。