先進7カ国首脳海外（G7）サミットに出席した高市早苗首相が、レアアースなどの輸出規制をめぐって中国を名指ししたことが中国でも報じられた。

高市首相はフランス・エビアンで開催されたG7サミットで「中国によるレアアースの輸出規制などの対日措置がG7などの同志国のサプライチェーンに影響を及ぼしかねない」と強い懸念を示した。その上で、G7や国際機関と連携し、重要鉱物のサプライチェーンを強化していくことが重要との認識を示した。

この発言は中国のメディアも伝えており、SNS・微博（ウェイボー）には「もっと大きい声で泣け。聞こえないぞ」「いや、深海のレアアースはどうした？」「海底に何でもあるんだろ」「（レアアースは）自分のところにあるって言ってなかったっけ？」「焦っているな。もっと（規制の）強度を上げよう」といったコメントが書き込まれた。

また、「自業自得」「関係ない他人に泣きつくなよ」「ほかの6カ国のうちどの国が同調するっていうんだ？他の国は内心『余計なことはしないでおこう。とばっちりを食うのはごめんだ』と思っているだろう」「G7でなんとかできるなら最初からやってるだろ」「7カ国どころか70カ国でもどうしようもないことだ。はははは」などと指摘する声も上がっている。（翻訳・編集/北田）