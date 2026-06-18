一等の高額当選をかけたスクラッチくじの開封で極めて珍しい並びが出現し、スタジオがパニックに陥った。

【映像】全員が立ち上がったスクラッチの結果

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介（囲碁将棋）、濱田祐太郎、蓮見翔（ダウ90000）が出席し、スタジオを盛り上げた。

マユリカの中谷は、願ったことがすぐ叶うという「RAS能力」を持つアイドル・雨森セラさんに選んでもらった5枚のワンピーススクラッチくじをスタジオに持参し、実践することとなった。粗品曰くスクラッチくじで1等があたる人は見たことないといい、100万円がいかに難しいかを説明。中谷も「雨森さんにかけてもらった。もうガチです」と意気込むが、MCの粗品から「当たらんかったらヤバいで、えげつないよ」とプレッシャーをかけられる。そんな中、4枚目までは小当たりの200円が数枚出る程度だったが、ラスト5枚目で事件が起きた。

中谷がコインで削り進めると、いきなり中央に1等の絵柄である「海賊旗」が出現した。これには中谷も「来たあーー！えぐいーーー！」と絶叫し、スタジオの芸人たちも「マジで？！」と驚愕して一斉に目の色を変える。ここからさらに奇妙な展開を見せる。次々とマスを開けていくと、なんと1等から5等までのすべての絵柄（海賊旗、タル、望遠鏡、舵、魚）が、重複することなく1個ずつ画面に現れるという、確率的にも異常な事態が発生した。

これには粗品も興奮を隠せず、「ほんまに見たことない！全種類出てるやん？熱い！」と言い、周りも「逆に当たりっぽいな、オールスター揃うみたいな」と大騒ぎ。まさに十中八九当たるかのような並びに「グランドラインじゃん、これ」との声もあがり、粗品は机を叩いて「ほんまにやばい、気絶する」とパニック状態に陥った。

歴史的瞬間に向けてカウントダウンが始まり、残り2マスのうちの1マスを削るとまさかの海賊旗を当て、「海賊旗やーー！」とスタジオは狂喜乱舞。阪本も声が裏返り「ちょっと待って！マジで？ほんまに怖いねんけど」と怯え、蓮見も「確定じゃない？」「うそでしょ？」と信じられない様子だ。中谷は「これ当たる瞬間とれてたら結構歴史的な映像」と興奮気味に話し、粗品も「見たことない映像」とコメント、そして最後の1マスに手をかけた。

中谷は「ただただ、平常心で削るだけ」と運命の最後のマスを削った。しかし、そこに現れたのはハズレの絵柄。その瞬間スタジオが静まり返ると、盲目の芸人・濱田は「どうですか！？」「見えてないから、どうなったの？」と質問を投げかけていた。

スタジオが沈黙に包まれる中、中谷は「今思ったんやけど……」と、雨森さんが裏でスタッフに「私の話、めっちゃバズりそうですかね？写真とか名前とかめっちゃ言ってくれる感じっすかね」と売れるための執着をバリバリに出していた事実を告白。粗品から「あかんよ。そんなん。ええわけないやん」とツッコまれ、スタジオは大爆笑に包まれていた。