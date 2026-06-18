8人タッグマッチで、相手の手に噛みつくまさかの行為に騒然。さらにその手を介して“噛みつきタッチ”なる残虐かつ斬新なワンシーンが展開され「エグい」「食べ物じゃないぞ」などのツッコミが相次いだ。

【映像】前代未聞の“噛みつき”行為＆タッチ

6月16日に後楽園ホールで行われたプロレスリング・ノア「NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026」。AMAKUSA、小田嶋大樹、キッド・ライコス1号、キッド・ライコス2号と”TEAM 2000X”OZAWA、タダスケ、アルファ・ウルフ、政岡純による8人タッグマッチは、小田嶋が「回転地獄五輪」で技ありの逆転勝利。しかし随所でTEAM 2000Xが嫌がらせムーブを連発。OZAWAとアルファ・ウルフの”噛みつき反則”による”タッチ連携”にも注目が集まった。

序盤こそライコスのハイフライ、AMAKUSAのテクニカルな動きで対抗するも、ヨシ・タツの介入を含む場外での巧妙なヒールワークで翻弄した”TEAM 2000X”が試合の主導権を握る。AMAKUSAをターゲットに、敵陣一掃してからの一足飛びムーンサルト、さらには余裕の打撃戦から切れ味鋭いスピンキックと技で圧倒していたOZAWAが唐突に暴挙にでた。

腕を捻ったOZAWAは躊躇なくAMAKUSAの手をガブリと噛みつき。「あっー」と絶叫する相手を前にファンも「もぐもぐタイム」「エグい」「いただきますしなさい」など軽口を叩いていたが、涼しい顔のOZAWAは「噛みつき」状態のまま自陣に移動し、アルファ・ウルフとクリーンにスイッチ。

実況の藤沢俊一郎アナウンサーも空気を察したか「噛みつきといえばこの男です…」とコメントするなか、OZAWAに噛みつかれたままの手に顔を近づけ「いただきます」とガブリ。公然と反則行為を行いながらも、驚く程スムースな連携に「ダブルバイト」「シェアしてるｗ」「食べ物じゃないぞ」とブーイングが相次いだ。

試合は後半、ライコス2人のスピーディーな連続攻撃、”TEAM 2000X”が小田嶋を孤立させて集中攻撃。連続串刺しトレイン攻撃から、タダスケのダブル猫王で畳み掛けるが、ここで小田嶋が、本田多聞直伝の変形”回転地獄五輪”でカウントスリー。この試合に勝利した小田嶋は試合後、N-1 VICTORY出場を熱望し、タダスケに対戦要求。これを受けた、タダスケは7月18日の大阪大会での小田嶋 vs タダスケ vs アルファ・ウルフ vs 政岡のN-1出場権争奪4WAYラダーマッチで出場権を賭けることを了承した。