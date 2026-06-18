俳優の円井わんが１７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、現在の芸名になった驚きの理由を明かした。

この日は「ジメジメイライラ吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り」と題して、著名人達が日常のイライラなどをぶちまけた。

その中で円井について、上田晋也は「朗らかなイメージでイライラしなさそうだけど」と言うと、円井は「めっちゃ短気で」と自己分析。そして「昔、結構とがってて、事務所から『丸くなってほしい』という意味を込めて『円井わん』という名前になった」と意外な芸名の由来を明かした。

上田は「改名しないといけないぐらいとんがってたわけ？」とビックリ。円井は「人をすごいにらんだり」「オーディションとかでも悪態をついてたらしくて」と意外な一面も。上田は「受かってたの？」というと「受かってました。当時はかっこよかったらしいです。今はそういうの絶対ダメですけど」とコメント。

さらに「ＳＮＳで『かわいくないけど魅力的』とか、『美人じゃないけど好き』とか。余計なひと言を言ってくる人がすごい多くて。そのひと言いらないのにと、イラッとする」とも訴えていた。

円井は朝ドラ「ばけばけ」や、日曜劇場「ＧＩＦＴ」などに出演している。