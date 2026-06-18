日本ハムは3本塁打で乱打戦を制す

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が17日、4試合行われた。ソフトバンクは、タマホームスタジアム筑後でのオリックス戦に6-5でサヨナラ勝利を収めた。先発・松本晴投手は5回無失点の好投。打線はジーター・ダウンズ内野手の2打席連続適時打で3点をリードしたものの、6回に大山凌投手が野口智哉内野手に3ランを浴びて同点に追いつかれる。延長10回には大竹風雅投手が2点を失う苦しい展開となったが、その裏に石塚綜一郎捕手の適時二塁打と大泉周也外野手のサヨナラ2点適時打で逆転し、4連勝を飾った。

ロッテは、ロッテ浦和球場でのオイシックス新潟戦に4-1で勝利した。先発の吉川悠斗投手は6回1失点の好投。打線は4回に石川慎吾外野手の適時打で先制し、5回には再び石川慎の5号3ランでリードを広げた。救援陣も好投を続け、9回はホセ・カスティーヨ投手が締めて来日初セーブを挙げた。

ファイターズ鎌ケ谷スタジアムでの日本ハム-西武は、9-7で日本ハムが勝利した。初回に進藤勇也捕手の4号2ランなどで3点を先制。2回に先発の加藤貴之投手が林安可外野手に同点3ランを浴びたが、その裏に矢澤宏太投手と山縣秀内野手の連続本塁打で勝ち越した。4回にもエドポロケイン外野手の13号2ランなどで追加点を挙げ、乱打戦を制した。

楽天は、森林どりスタジアム泉での巨人戦に3-6で敗れた。先発のロアンシー・コントレラス投手は5回1/3を投げ2失点で初黒星を喫し、救援陣も失点を重ねた。打線は6回に大坪梓恩外野手の適時打、7回にYG安田捕手のソロ本塁打、9回に繁永晟内野手の適時打で反撃したが及ばず、2連敗となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）