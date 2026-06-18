日本刀由来の切れ味に外国人が熱狂…！数万円の和包丁が飛ぶように売れる裏で「職人は絶滅寸前」か

外国人が爆買い！ 和包丁人気の謎

日本刀づくりに由来する「和包丁」は、その切れ味から、国内のみならず海外のミシュランシェフなどの食のプロからも高い評価を得ている。訪日外国人の増大によるインバウンドも需要拡大につながっているようだ。

東京の上野と浅草の間にある調理道具専門店街、かっぱ橋道具街。昔は外国人の姿を見かけることもまれだったが、最近は旅行バッグを持った外国人があちこちを闊歩している。包丁販売の専門店もあり、店内には外国人がひしめき合っている状況だ。

円安インバウンドで沸く和包丁

そんな調理用包丁をつくる業界がいま、活況に沸いている。調査会社の東京商工リサーチ（ＴＳＲ）が５期連続で業績比較が可能な38社について直近の決算を調べたところ、合計の売上高167億3300万円（前期比2.5%増）、利益６億2300万円（同44.5%増）となった。

売上高の微増に対し、利益が急増している理由について、ＴＳＲ情報部の小林祐大氏は、ある事業者が大幅増益・黒字転換した影響が大きいと指摘する。くわえて、外国人にとっては円安で割安になるため、インバウンド需要で高価格帯の包丁が売れやすくなっている側面もあるだろう。

また、コロナ禍の巣ごもりで家庭用の見直し需要が増えたことや、包丁の産地で「ふるさと納税」の返礼品になったことも、業界の活況を後押しした。小林氏は次のように分析する。

「インバウンド客など、消費者が小売店で包丁の持ち具合やデザインなどを確認し、切れ味を体験した上で購入するケースも目立ちます。訪日客に人気の繁華街にある家電量販店でも販売していたり、海鮮市場に販売店舗を併設したり、調理体験で購入を促すなど、さまざまな販売チャネルを構築して売り上げを伸ばしているようです」

数万円の高級和包丁が激売れ！

零細な事業者が多い包丁業界にあって、大手で海外展開にも力を入れるのが貝印（東京都千代田区）だ。そのオンラインストアの包丁を見ると、同社の代表的な『関孫六』シリーズで数千円から１万数千円、高級包丁『旬』のシリーズで２万〜３万円くらいが多く、中には７万円を超えるものもある。

『旬』シリーズの包丁は’00年に欧米で販売を開始し、売り上げは米国を中心に約９割が海外を占める。米国ナイフ業界の最高峰『キッチン・ナイフ・オブ・ザ・イヤー』を過去12回も受賞するなど、海外でも高い評価を得ているのだ。

国内刃物６大産地の１つ、大阪府堺市。堺伝承館の担当者は包丁について次のように語る。

「20数社の製品を展示・販売しており、いろいろと比較して購入できます。安いものでないので、実際に見て、持って、購入することができます」

コロナ禍では訪日外国人など来客が激減したものの、ＳＮＳの発信に力を入れたことが包丁の人気回復につながった。現在、訪日外国人には２万〜３万円くらいの包丁がよく売れているそうだ。

堺観光コンベンション協会（堺市）の担当者も、確かな手応えを口にする。

「本物志向が世界的にあります。クオリティの高い包丁を求めて海外からも来られています」

同協会のサイトによると、刃物は職人の手仕事による「打刃物」と、金型で打ち抜き成型する機械生産があり、堺は打刃物を得意とする。打刃物の包丁は火と鉄と水が生み出す工芸品で、製造工程は「鍛造」、「研ぎ（刃付け）」、「柄付け」に分かれる。約1000℃に熱した地金（軟鉄）に刃金（鋼）を重ねて打ち合わせ、打ち延ばして包丁の原型ができる。こうした堺の包丁は、和食などプロの料理人に圧倒的な信頼を得ており、世界の料理人からも注目されていると同サイトは伝えている。

世界を虜にする圧倒的な切れ味

国内刃物６大産地の一角、岐阜県関市。日本の包丁が世界に認められた背景について、岐阜県関刃物産業連合会の担当者は「和食文化が世界遺産に認められ、それに使う道具として包丁も認められるようになったのでは」と見解を示す。

さらに、その切れ味の違いをこう解説してくれた。

「どこかで、日本の包丁がよく切れると評判になったのではないでしょうか。海外では切るというよりも、ぶった切る感じです。日本の包丁は（刃金の）貼り付けをしっかりさせていて、引くだけでも切れます」

実際、刺し身などを調理する際、日本の包丁なら素材を軽く引くだけで切れてしまう。

爆売れの裏に潜む「後継者不足」

しかし、そんな包丁業界の活況には、不安材料が潜んでいる。ＴＳＲの小林氏は次のように警鐘を鳴らす。

「老舗の零細な事業者が多く、経営者や職人の高齢化が進み、後継者が課題となっています」

事実、ＴＳＲの業績分析の対象38社のうち、従業員数５人未満が13社で、10人未満に広げると25社に達する。業界の高齢化や後継者難については、堺観光コンベンション協会の担当者も、人材育成の難しさを指摘する。

「職人が一人前になるのに10年はかかりますが、10年たっても、ものになるかはわかりません」

堺伝承館の担当者も現状を明かす。

「80歳を超えて現役の方もけっこういらっしゃいます。事業者は減少傾向にあります」

日本の包丁が海外で人気となれば、輸出すればいいと考えがちだが、そう簡単にはいかない。同担当者によれば、職人などの限られた人しかいない零細な個人経営の事業者が多く、販路開拓や関税の手続きなどの業務をする人手もない。大手事業者でもなければ輸出は難しいのが実情だ。

分業崩壊？ 和包丁が直面する危機

さらに追い打ちをかけるのが、「分業体制」の崩壊危機である。堺観光コンベンション協会のサイトによると、包丁づくりは分業体制で、各工程をそれぞれの職人が手がけているのも特徴だ。

岐阜県関刃物産業連合会の担当者も、産地の痛切な実態を語る。

「関市は零細事業者が多く、分業体制でやっています。それぞれの事業者に後継者がいなくなり、辞めていくと、残った事業者に仕事が集中していきます」

限られた熟練職人が高齢などで辞めていくと、その仕事は残った人たちでやり繰りしていくしかなく、このままでは先細りになる。設備投資へのハードルも極めて高い。

「人手不足のなかで、零細事業者がどれだけの給料を支払えるのか。包丁の需要があっても、工場を増築したり、新しい機械に投資するのはリスクがあって、いまある設備能力でやっていくしかありません」

日本の包丁について、ＴＳＲの小林氏は「日本が誇れるものの１つ。まだまだ伸びていく余地のある業界です」とそのポテンシャルを高く評価する。農林水産省のデータによれば、海外の日本食レストラン数は’15年の約８万9000店から、’25年には約18万1000店に達しており、潜在需要の根強さがうかがえる。

一方で、小林氏は人材定着の課題も口にする。

「金属加工会社をみていると、若い人を雇ってもすぐ辞めていくことがあり、いかに定着させるのかが重要です」

包丁にとどまらず、日本が世界に誇る伝統工芸づくりは、高齢化や後継者難で先細りというジレンマにある。伝統産業の現場にもっと目を向けて技能を引き継いでいかないと、伝統はいずれ途絶えてしまうだろう。

取材・文：浅井秀樹