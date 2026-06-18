「一方的な離婚宣言も…」中村玉緒さん死去「名優・勝新太郎さんと歩んだ“愛”と波乱の俳優人生」

通夜には明石家さんまや松平健の姿も

数多くの映画やドラマで活躍した俳優でタレントの中村玉緒さんが６月９日、肺炎のため亡くなった。86歳だった。

16日には通夜が行われ、お笑い芸人の明石家さんま（70）や歌手の和田アキ子（76）、徳光和夫アナ（85）、女優の浅田美代子（70）、俳優の松平健（72）ら、彼女を慕う多くの芸能人が姿を現した。

『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）などのバラエティ番組でも天然キャラが人気になり、また型破りで何かと事件・騒動が多かった名優・勝新太郎さん（1997年、65歳没）を支え続け、“おしどり夫婦”としても知られた。

玉緒さんは1939年７月12日、京都市生まれで、父は歌舞伎俳優の二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎と、歌舞伎の名門一家に育ち、京都女子中学２年の1953年に松竹『景子と雪江』で映画デビュー。翌年に大映と専属契約を結び、市川崑監督の『ぼんち』（1960年）、市川雷蔵主演の『大菩薩峠・竜神の巻』（1960年）でブルーリボン賞助演女優賞を受賞。

『越前竹人形』（1963年）では、若尾文子演じるヒロイン玉枝の女友達の遊女役で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞するなど女優としての地位を確立し、数多くの映画やドラマで名脇役として活躍した。

また、『からくりTV』では天然キャラを発揮し、司会の明石家さんまとの軽妙な掛け合いを見せて人気を呼び、『マロニー』のCMでお茶の間にも親しまれるなど幅広い芸歴で知られる。

そして勝新太郎さんとの波乱の夫婦生活でも芸能マスコミをにぎわせた。

1955年に勝新太郎さん主演の『かんかん虫は唄う』で初共演。『悪名』（1961年）などで共演を重ねるうちに、勝さんが惚れ込んで1961年に婚約。1962年に帝国ホテルで大映の永田雅一社長（当時）の媒酌により挙式した。

当時勝さんは市川雷蔵と並ぶ大映の『二枚看板』で、銀幕のトップスターと関西歌舞伎の大御所の愛娘で新進女優の結婚として大きな話題を呼んだ。

京女の芯の強さが

勝さんといえば、『悪名』シリーズや『座頭市』シリーズなどで一世を風靡。そうしたなか、1978年にマネージャーがアヘン所持で逮捕され、勝さんは一時アヘンを預かった疑いで書類送検（起訴猶予）された事件での記者会見や、勝プロが1981年に12億円の負債を抱えて倒産した時の記者会見などを取材した。

1990年にはハワイ・ホノルル空港到着時に下着に大麻・コカインを隠して逮捕され、記者会見で

「もうパンツははかない」

などの迷セリフで騒がせるなど、型破りな勝さんだったが、事件やスキャンダルで「離婚危機説」が何度か取り沙汰された。だが、玉緒さんは離婚することはなく、時にはマスコミにも気丈に対応し、勝さんが1997年に65歳で亡くなるまで支え続けた。

実は1971年に決定的ともいえる離婚騒動が持ち上がったことがあった。

「玉緒さんが勝プロの仕事のことに口を出したのが原因といわれていますが、夫婦げんかになり、玉緒さんが別れるようなことを言ったところ、勝さんが深夜に一方的に離婚宣言して大騒動になった。だが玉緒さんは離婚に応じず、１ヵ月後には勝さんが折れて離婚宣言を撤回したんです。大映の永田社長が仲裁に入ったとも報じられています」（映画関係者）

この騒動について、映画評論家の滝沢一氏は、

〈71年、勝新太郎の一方的な離婚宣言に少しも動ぜず、やんちゃな亭主をすんなり元のさやに納めて京女の芯の強さを発揮した〉（『日本映画俳優全集・女優編』キネマ旬報社 1980年発行）

と指摘している。

このとき夫婦の危機を乗り越えたことで、大映の黄金時代に共に数多くの作品に出演した俳優仲間で、その中で恋愛し結婚した二人に“映画の神”が取り持つ強い絆のようなものが生まれたのかもしれない。

1976年９月に東宝『岸壁の母』に主演した際に、玉緒さんが勝さんとの夫婦生活について語ったことがあった。寝るときに「明日は何時に起こせよ」と言われて、その時間に起こしに行くと

「人が心地よく眠っているのになぜ起こす」

と怒られるという。夫婦げんかになりかねない話だが、

「でも真剣勝負の毎日だから、それだけ疲れるんでしょう」

映画に心血を注いだ勝さんに寄り添い、自身も俳優として妻として「真剣勝負」を続けた玉緒さんならではの言葉だった。

’22年６月21日に自身のインスタグラムに、勝さんや幼少の長女真粧美さん、長男で俳優の雁龍さん（’19年、55歳で死去）と一家団欒の写真を投稿して、

〈今日、6/21は夫勝新太郎の命日なんです。25年前に亡くなって、今年生きてたら90歳になる年やそうです。まぁ、私は毎日ね手を合わせては遺影とですけど話ししてますからね。今年は色んな主人の写真を（インスタに）あげてみたり、振り返って若い皆さんにも知って頂ける機会を作りたいと考えてます。今日は主人の事を少しでも思い出していただければ幸いです〉

とつづった。

〈そして今日の言葉は『て』です。なんかパパさんから出てきたような言葉ですなぁ〉

と勝さんのセリフをネタにしたユーモアも。

これは前述の1981年の勝プロ倒産の記者会見で勝さんが放った“迷セリフ”のことを指している。

「勝新太郎は12億円（負債）と闘って必ず返す」

と言い、一方で

「（債権者が）手形が欲しいって言うから、手に墨を塗って色紙に押してサインをして渡したら、その手形じゃないって言われた」

と意表を突く手形をネタにした“勝新節”に倒産会見なのに笑いが起きたのが印象的だった。そんなことを念頭に、玉緒さんは『て』という言葉を出したのだろう。

勝さんを俳優として敬愛し、さまざまな困難にも共に立ち向かい、自身も映画界、芸能界などに大きな足跡を残した玉緒さん。まさに愛と波乱の華麗な俳優人生だった……合掌。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）