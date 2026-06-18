猫のカラダに発生する『白い粉』の原因とは？

1.乾燥によるフケが増えている

猫の体に白い粉のようなものが見られる場合、もっとも多い原因のひとつが「フケ」です。とくに冬場やエアコンを使う季節は、猫の皮膚も人と同じように乾燥しやすくなります。

もともと猫の皮膚は薄くデリケートで、水分バランスが崩れると古い角質がはがれやすくなります。

ただし、フケが大量に出ていたり、かゆがって頻繁にかいていたりする場合は注意が必要です。栄養不足や皮膚炎が隠れているケースもあります。

室内の湿度を意識しつつ、やさしくブラッシングして皮膚環境を整えてあげることが大切です。皮膚炎が原因なのであれば治療が必要です。

2.ノミやダニによる皮膚トラブル

白い粉に見えていたものが、実は寄生虫に関係している場合もあります。

たとえばノミの卵は白っぽく細かいため、被毛の上では粉のように見えることがあります。また、ダニによる皮膚トラブルでは大量のフケが発生し、「白い粉だらけになった」と感じることも珍しくありません。

特に注意したいのが、背中やしっぽの付け根を異常に舐めたり噛んだりしているケースです。「最近よく体をかいているな」と感じたら、単なる乾燥ではない可能性があります。

室内飼いでも油断は禁物です。飼い主さんの衣類や窓から侵入することもあり、完全にゼロとは言い切れません。

もし白い粉に加えて赤み・脱毛・強いかゆみが見られるなら、早めに動物病院で診てもらいましょう。

外へ出なくても、飼い主さんを媒介してノミに感染する可能性もあるため、予防をきちんとする習慣をつける必要があります。

3.トイレ砂やホコリが毛についている

実は病気ではなく、単純に「汚れ」が白い粉に見えているケースもかなり多くあります。

猫はトイレのあとに砂を一生懸命かくため、細かな砂やホコリが毛に付着しやすい動物です。とくに長毛種は、お腹や足まわりに白い粒が残りやすい傾向があります。

また、ベッド下や家具の隙間に入り込むのが好きな猫では、ホコリが毛にまとわりついて「粉っぽく見える」こともあるでしょう。

飼い主さんとしては、「フケかも？病気？」と心配になりますが、軽く濡らしたタオルで拭くと取れる場合は、汚れの可能性が高めです。

ただし、毎日大量につく場合はトイレ砂の種類が合っていないこともあります。粉立ちしにくいタイプへ変更すると改善することも少なくありません。

猫の行動や生活環境を見直してみると、意外と原因が見つかることがあります。

白い粉を見つけたときの正しい対処法

猫の体に白い粉を見つけたときは、まず「いつから増えたか」「かゆみがあるか」を確認することが大切です。

少量で元気や食欲に問題がないなら、室温や湿度を整えたり、ブラッシングを丁寧に行ったりするだけで落ち着くこともあります。ブラッシングは毛並みを整えるだけでなく、皮膚状態のチェックにも役立つ時間です。

一方で、フケが急激に増えた場合や、赤み・脱毛・ベタつき・強いニオイを伴う場合は注意が必要でしょう。皮膚病や寄生虫、アレルギーが関係している可能性があります。

また、人用の保湿剤やシャンプーを使うのは避けましょう。猫の皮膚は人より敏感なため、かえって悪化してしまいます。少しでも違和感を感じたら動物病院に相談すると安心です。

まとめ

猫のカラダに見られる白い粉の正体は、乾燥によるフケ、寄生虫による皮膚トラブル、トイレ砂やホコリなど、さまざまです。

黒猫や毛色の濃い猫では白い粉が目立ちやすく、「急に増えた気がする」と不安になる飼い主さんも多いでしょう。しかし、原因によっては日常のケアだけで改善するケースも少なくありません。

大切なのは、かゆみや赤み、行動の変化まで含めて観察することです。いつも以上にかいていないか、食欲は落ちていないかなど、小さなサインが重要になります。

毎日のスキンシップやブラッシングは、猫とのコミュニケーションだけでなく健康チェックにもつながります。愛猫の「いつもと違う」に早く気づけるよう、ぜひ日頃からやさしく体を見てあげたいですね。

(獣医師監修：葛野莉奈)