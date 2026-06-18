所属がSNS更新

14日に行われた陸上・日本選手権の女子400メートル障害で、青木穂花（ゼンリン）が日本歴代3位となる55秒92の好タイムで初優勝を飾った。青木の母も日本選手権の同種目で優勝しており、母子での日本一。所属先が公開した写真に「2人とも可愛すぎる」など、注目が集まった。

24歳の青木はライバルを寄せ付けず、55秒92で初優勝。9月のアジア大会（名古屋）の代表にも決定した。

青木の母・早穂子さんは1994年の日本選手権同種目で優勝。同年のアジア大会（広島）にも出場した。所属のゼンリンが16日、SNSで母子が笑みを浮かべる2ショットを公開すると、ファンからは様々な声が上がった。

「最強の母子ですね〜」

「お母さん？姉妹なのでは！と思ってしまうくらいにお美しい」

「美人親子、親子でアジア大会なんてスゴすぎる」

「ビジュアルもよく似ていらっしゃいます」

「2人とも可愛すぎる」

「お2人ともめっちゃ可愛い」

青木は青学大からゼンリンに入社。ゼンリンの公式サイトで、趣味は「アニメ・韓ドラ鑑賞、お菓子作り」と明かしている。



（THE ANSWER編集部）