「お母さん？姉妹なのでは…」陸上日本一、24歳女子の投稿が大反響「2人とも可愛い」親子で偉業
所属がSNS更新
14日に行われた陸上・日本選手権の女子400メートル障害で、青木穂花（ゼンリン）が日本歴代3位となる55秒92の好タイムで初優勝を飾った。青木の母も日本選手権の同種目で優勝しており、母子での日本一。所属先が公開した写真に「2人とも可愛すぎる」など、注目が集まった。
24歳の青木はライバルを寄せ付けず、55秒92で初優勝。9月のアジア大会（名古屋）の代表にも決定した。
青木の母・早穂子さんは1994年の日本選手権同種目で優勝。同年のアジア大会（広島）にも出場した。所属のゼンリンが16日、SNSで母子が笑みを浮かべる2ショットを公開すると、ファンからは様々な声が上がった。
「最強の母子ですね〜」
「お母さん？姉妹なのでは！と思ってしまうくらいにお美しい」
「美人親子、親子でアジア大会なんてスゴすぎる」
「ビジュアルもよく似ていらっしゃいます」
「2人とも可愛すぎる」
「お2人ともめっちゃ可愛い」
青木は青学大からゼンリンに入社。ゼンリンの公式サイトで、趣味は「アニメ・韓ドラ鑑賞、お菓子作り」と明かしている。
（THE ANSWER編集部）