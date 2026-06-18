【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#27

【前回を読む】「過度の打撃練習は守備にマイナスになる」 本屋敷錦吾の提言は西本監督の不興を買った

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

◇ ◇ ◇

初の日本一となった翌年の1976年、阪急は前・後期とも独走して制覇。完全優勝でパ・リーグ連覇を果たした。日本シリーズでは4年ぶりに巨人と対戦することになる。前年の最下位から劇的な優勝を遂げたことで、長嶋巨人の人気は絶頂期を迎えていた。

10月23日、後楽園球場で始まった第1戦、25日の第2戦を阪急が連勝。第1戦が6−4、第2戦が5−4と試合内容は接戦だった。しかし、27日に西宮球場で行われた第3戦は、10−3と阪急が圧勝。3連勝で初めて巨人相手のシリーズで王手をかけた。ついに西宮球場で悲願の胴上げが見られるのかと、阪急ファンは思ったことだろう。ところが、ここから予想外のドラマが始まる。

第4戦、同点で迎えた九回表2アウト、リリーフの山口高志が投手・小林繁にセンター前ヒットを打たれる。次打者柴田勲が山口の初球を勝ち越しの2ランホームラン。九回裏を小林が三者凡退に抑え、巨人が逃げ切る。

第5戦は、巨人先発のライトが投打に活躍。四回、阪急先発の山田久志からレフトスタンドに2ランホームラン、7回まで好投し、5−3で勝ち投手となる。これで西宮球場での胴上げはなくなった。

再び舞台を後楽園に移し、第6戦が始まった。阪急は初回表、巨人先発の堀内恒夫から福本豊の四球、マルカーノ、ウイリアムスの連打で先制の2点を挙げる。四表、中沢伸二のタイムリー、大橋穣のスクイズで2点追加。五回表に加藤初からウイリアムスの3ランが出て7−0と突き放した。しかし、この劣勢から巨人の奇跡的な反撃が続く。五回裏に2点を返し、六回には淡口憲治が山口から3ラン。八回は柴田勲が山田から2ランで同点に追いつく。延長戦に入り十回裏、満塁の場面で高田繁がサヨナラヒットを打つ。7−8のルーズベルトゲームだった。阪急は逆王手をかけられる。

「阪急はやはり日本シリーズでは巨人に勝てないのか」--全国のプロ野球ファンが注目する中、ベテラン足立光宏が最終戦先発のマウンドに登った。巨人の先発投手は第5戦に好投した左腕のライト。

阪急は二回表2死から福本豊の二塁打で先制すると、巨人は五回裏高田繁のソロホームランで同点。さらに六回裏、ライトの二塁打、柴田勲の右前打などの間、1点を勝ち越し。足立は四番王貞治を敬遠し、1死満塁に。次打者の淡口をシンカーで併殺に打ち取り、追加点を許さなかった。超満員の後楽園球場、落胆した巨人ファンの悲鳴にも似たどよめきが空しく響いた。

そして七回表、阪急の攻撃。先頭打者の五番・マルカーノが凡退の後、六番ウイリアムスが内野安打。七番の森本に打席が回ってきた。森本はレフトスタンドに起死回生の逆転2ランホームラン。ダイヤモンドを一周し、ホームベースで歓喜の輪に迎えられた。

｢俺の野球人生で一番輝かしい思い出｣と語る森本。

八回にはダメ押しとなる福本豊のソロホームランが出る。足立は7回以降を無失点で切り抜け、4−2で勝利した。日本シリーズで巨人と対戦すること6度目にして初めて巨人を倒したのである。

（中村素至／ノンフィクションライター）