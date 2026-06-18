シーズン途中に外部から吉井理人新監督を招へいした楽天。三木肇監督の退任からわずか1週間での異例の人事となった。楽天の動きは、他球団にとっても対岸の火事では済まない。

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その筆頭は、今季22勝41敗1分けの借金19を抱えて最下位に沈む中日だ。就任2年目を迎える井上一樹監督の今季成績は、リーグは違えど楽天よりも下。先日、朝田球団本部長が涙ながらに“続投”を表明したが、

「2024年オフにポスティングを容認した前ナショナルズ2Aの小笠原慎之介を巨人に奪われた上、試合では作戦面が機能していない。5月のヤクルト戦でスクイズを仕掛けられ、井上監督が『ヤクルトさんは、（スクイズは）ないだろうなと、ちょっと思ってしまったところはある』と正直に吐露したくらいですから。試合中も覇気がなく、思考停止状態といっていい。リーグ戦再開後も低迷が続くようなら、いよいよ監督交代もあるでしょう」とは、中日OBだ。

交流戦で5勝13敗の11位と惨敗したDeNAも、危うくなってきた。

今季は相川亮二新監督の下、スタートを切ったが、26勝36敗2分けの借金10で、3位阪神から7.5差を付けられている。

こちらも采配批判は少なくない。

評論家の高木豊氏は開幕当初に自身のYouTubeチャンネルで、相川采配について「ツッコミどころ満載」とした。継投や代打の出し方について、データを重視していることもあってか、「判断が遅れている」と苦言を呈した。

フロント主導の選手起用、作戦が行われていることをファンも知ってか、ネット上では、「DeNAのアナリストが何を考えてるのかわからないし、もしかしたら相川監督が更迭覚悟でアナリストの作戦を無視している可能性もあるけど、どっちにしても作戦失敗・采配失敗が多すぎる」との書き込みもあった。

「DeNAは吉井監督就任前の楽天と同様、一、二軍の選手の入れ替え、その日のスタメン起用、果ては試合中の作戦にもフロントからの指示が出ることがあると聞く。現場介入がひどすぎるとあって、三浦前監督は昨年、球団の続投要請を断ったともいわれるほど。まして高木豊さんも指摘したように、相川監督はいまだに采配、選手起用に迷いが見られる。このままでは地位は安泰といえないでしょう」（球団OB）

22勝36敗3分けで5位に沈む広島の新井貴浩監督も今季4年目。就任1年目こそ2位になったが、2年目以降は4位、5位と低迷している。

広島で監督が途中休養したのは65年の白石勝巳監督のみだが、このままいけば1年契約の新井監督は今季限りでの退任は必至だ。

球団周辺ではかつて広島、阪神でプレーした「鉄人」こと金本知憲氏の就任待望論がある。

金本氏は16年から3年間、阪神監督を務めた。就任3年目の18年に最下位に沈んで退任したが、ドラフト改革を始め、今の常勝阪神の土台を作ったとの評価もある。

「いわゆるゾンビたばこ問題で羽月元選手が契約解除されるなど、チームのタガが緩んでいるのは確か。チームの再建には金本さんのような厳しい人が必要不可欠」とは、地元関係者だ。

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ところで吉井新監督は、古巣ロッテではどのようなチームを作ろうとしていたのか。「一生懸命やったつもりです。選手たちにあまり分かってもらえなかったのは僕の力不足」と振り返ったその中身とは──。●関連記事 【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意 も要チェックだ。