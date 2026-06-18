ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎUFOµ¡Ì©Ê¸½ñÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¡ªNASAµÏ¿¤Ë¡Ö·îÌÌ¤Î°ÛÀ±¿Í´ðÃÏ¡×¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¡¡ÂçÉôÊ¬¤¬¹õÅÉ¤ê
¡¡ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬³«¼¨¤·¤¿ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ÎÂè3ÃÆ¤ÎÃæ¤Ë¡¢·îÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ÛÀ±¿Í¤Î±§Ãè´ðÃÏ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿NASA¤Î¥Ö¥êー¥Õ¥£¥ó¥°µÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀÅ²¬¤È°ñ¾ë¤Î¾å¶õ¤Ë〝Ææ¤ÎÈ¯¸÷ÂÎ〟!? »£±Æ¼Ô¤¬¾Ú¸À¡Ö¥É¥íー¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡Ä£Õ£Æ£Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢1972Ç¯4·î¤Ë·î¤ò¼þ²ó¤·¤¿¥¢¥Ý¥í16¹æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤ËNASA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÄÏÀ¤Î²»À¼µÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æµ¡Ì©°·¤¤¤À¤Ã¤¿55Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢½ÅÎÏ¤ä¥ìー¥¶ーÂ¬ÄêÃÍ¤Î¤Û¤«¡¢ÃµººÃæ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°Û¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î±§Ãè¿Í±¢ËÅÏÀ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥°¥é¥Õ¡¦¥¯¥ìー¥¿ーÉÕ¶á¤Î¡ÖµðÂç¤Ê·ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¸À¼Ô¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î±§Ãè´ðÃÏ¤«²¿¤«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿Ä¾¸å¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼¡¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ï·î¤ÎÉ½Â¦¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾éÃÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢FBI¡¢CIA¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤¿1940Ç¯Âå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ëÌó72¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¸½¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤ä¿Þ²ò¡¢ÌÜ·â¾Ú¸À¤âÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä5·î8Æü¤È22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤Î¾ðÊó¸ø³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â¶õ¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö°ÛÍÍ¤ÊµåÂÎ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÊªÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾Ú¸À¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÉôÊ¬¤¬¹õÅÉ¤ê¤µ¤ì¤¿¤¢¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢Î¢Äí¤«¤é¶õ¤Î¸÷¤òÌÜ·â¤·¤¿2¿Í¤Î¾Ú¸À¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÖ¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀÖ¿§¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÁ¼Ì¡£ÊªÂÎ¤ÎÉý¤ÏÌó3¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó91cm¡Ë¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¡ÖÇò¤¤¥×¥é¥º¥Þ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë