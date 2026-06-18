元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。出演を断っているジャンルのテレビ番組を明かした。

オープニングで、7月から初めてゴールデン帯に進出する「BS10パネルクイズ アタック25」についてトーク。地上波時代を含めると放送開始から51年以上たっており「これとんでもないことですよ。ずっと日曜の昼にやってたやつが51年ぐらいたって、ゴールデン帯に移動したっていう」と長寿番組の快挙に感嘆。「51年フォーマット崩さずにやれてるクイズ番組ってすごいね」とたたえた。

また「俺はね、クイズに全く自信はないです」と明かし「とにかく確実に準備してその話ができる、作家との対談とかインタビューとか得意です」と自分が生きる仕事について説明。「即興の、ためてきた知識が必要なものとかは全然。俺、偏った知識しかないので」と苦笑すると「正直、クイズ番組は全部断ってます。オファーはたくさんありました」と告白した。

断っている理由については「恥ずかしいから。クイズ番組はしっかり断ってます。マネジャーがいなくてよかったなと思います。マネジャーがいたら受けちゃってるだろうからね」と想像。自身は早大出身で「テレビでね、『早稲田なめんな』とか言いたかったですよ」とジョークを飛ばしつつ、「東大あんなに出てるのに」と大笑いしていた。